Koronavírus: erre figyeljünk a munkahelyünkön

A munkavállalók egészsége érdekében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlásokat fogalmazott meg a munkahelyek számára. Különösen a nagy létszámú, egy légtérben sok embert foglalkoztató cégeknél van szükség a koronavírus elleni óvintézkedések következetes betartására. A legfontosabb, hogy az irodába csak egészséges emberek menjenek vissza. Emellett fokozottan figyelni kell a gyakori kézmosásra, a felületek rendszeres fertőtlenítésére, valamint a távolságtartásra is - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Ha megoldható, a távolságtartás lehetőségét is biztosítani kell.

Fókuszban a takarítás és a szellőztetés

Az NNK azt kéri a munkáltatóktól, hogy a koronavírus elleni védekezés jegyében gondoskodjanak a helyiségek gyakoribb takarításáról is, és a számítógépeket, a munkaeszközöket és a kapcsolókat is sokszor fertőtleníteni kell. Ha megoldható, meg kell teremteni annak a lehetőségét is, hogy a munkatársak meg tudják tartani egymástól a 1,5-2 méteres távolságot. A távolságtartás mellett fontos a gyakori szellőztetés is: az ablakokat gyakran nyissuk ki, a szellőztető rendszereket pedig ellenőriztessük. A zsúfoltságot a munkahelyi étkezdében is kerülni kell, valamint fontos, hogy ott is legyen kézfertőtlenítési lehetőség.

Egyre népszerűbb a home office

Az otthoni munkavégzés egyébként - főként a koronavírus-járványnak köszönhetően - egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Erre vonatkozóan azonban a munka törvénykönyve nem tartalmaz konkrét szabályokat, így korlátozó rendelkezéseket sem rögzít. A home office keretében a munkavégzési hely meghatározásának jogkörét a munkáltató átadja a munkavállaló részére, így annak eldöntésére a dolgozó jogosult. A munkáltatók az otthoni munkavégzés részletszabályait a munkavállalóval kötött megállapodásban rögzíthetik, vagy belső szabályzatukban tehetik megismerhetővé.

Fontos tudni azonban, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatás igénybevételét ezek a foglalkoztatási formák nem befolyásolják, a munkahelyek megőrzését szolgáló segítség tehát távmunka és otthoni munkavégzés után is kérelmezhető. További részletek az NNK oldalán.

