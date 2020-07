Koronavírus: állandósulhat az otthoni munkavégzés?

Az ifo a különböző iparágakban végzett rendszeres felméréseinek elemzésével, valamint a Linkedin által végzett hasonló felmérés eredményének figyelembe vételével arra a megállapításra jutott, hogy a német vállalatok 53 százaléka állandósítani tervezi a karantén idején bevezetett otthoni munkavégzést. "A koronavírus-járvány tartós alapokra helyezte az otthoni munkavégzésre épülő munkabeosztást" - állapította meg Oliver Falck, az ifo üzemszervezési és új technológiai kutatási részlegének vezetője, aki egyben a tanulmány társszerzője is.

Állandósulhat az otthoni munkavégzés. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Sokan még most is otthon dolgoznak

Koronavírus: jól vizsgázott a távmunka - olvassa el a részleteket!

Az ifo felmérése szerint a németországi cégek háromnegyede vezette be az otthoni munkavégzést alkalmazottainak egy részénél a koronavírus-járvány kezdetekor. A Linkedin szakmai kapcsolatépítő portál felmérése szerint németországi tagjainak mintegy fele jelenleg is otthon végzi a munkáját. "Számos cég számára komoly informatikai és távközlési eszközberuházást igényelt az átállás az otthoni munkavégzésre. Már csak ez is valószínűtlenné teszi az eredeti állapotok visszaállítását" - mutatott rá Falck. Az ifo felmérése szerint az alkalmazottak 56 százaléka fogadná szívesen, ha otthonról dolgozhatna időnként.

Vannak hátrányai is

A Linkedin elemzése szerint a koronavírus-járvány óta megduplázódott azon álláshirdetések megtekintése, amelyek otthoni munkavégzési lehetőséget kínálnak. "Mindazonáltal a kizárólag otthoni munkavégzést kínáló álláslehetőség a jövőben is a kivétel marad a szabály alól" - jegyezte meg Jean-Victor Alipour, a tanulmány társszerzője. A szociális kapcsolatokban otthoni munkavégzéssel fellépő deficit hosszabb távon hátrányt jelent a dolgozó számára és a digitális eszköztár sem tudja a kreatív eszmecsere és a tudástranszfer minden feltételét kielégíteni.

Sokkal valószínűbb tehát, hogy a jövőben a személyes jelenlétet és az otthoni munkavégzést egyaránt magában foglaló, valamilyen hibrid foglalkoztatási modell fog meghonosodni. Valami olyasmi, ami egyesíti az otthoni munkavégzés rugalmasságát és autonómiáját a munkahelyi kapcsolattartás előnyeivel - mondta.

Nagyon úgy néz ki, hogy nem véd az újrafertőződéstől az, ha egyszer már elkaptuk a koronavírust - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!