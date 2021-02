Koronavírus: a 2. hullámban is sokan váltak munkanélkülivé

A GKI 1000 ember bevonásával végzett reprezentatív felmérést, amelynek keretében azt vizsgálta, hogyan változtatták meg a foglalkoztatást a koronavírus-járvány miatt novemberben bevezetett szigorítások. Mint kiderült, jelentősen megnőtt a távmunkában dolgozók száma. Emellett a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya is emelkedett: a júliusi 1 százalékos, illetve a szeptemberi 3 százalékos értéket követően decemberben már elérte a 9 százalékot.

Ez utóbbinak leginkább az lehet a magyarázata, hogy a koronavírus megfékezését célzó korlátozások miatt sok vendéglátóhelyen és kereskedelmi szálláshelyen nincs szükség teljes állású személyzetre. Ezzel párhuzamosan csökkent a teljes állású bejárók aránya - a júliusban mért 89 százalékról, illetve a szeptemberi 94 százalékról decemberben 70 százalékra esett vissza.

A koronavírus-járvány a foglalkoztatást is megváltoztatta. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Rugalmasan reagáltak a járványra

A GKI szerint mindez azt jelenti, hogy a járvány második hullámára a vállalkozások rugalmasan reagáltak. Ahol lehetett, lehetővé tették a távmunkát, illetve az elbocsátások helyett igyekeztek növelni a részmunkaidőben dolgozók számát. Ugyanakkor a koronavírus-válság következtében nehezebb pénzügyi helyzetbe került kisebb vállalkozások nagy valószínűséggel tovább csökkentették a létszámot.

Elbocsátások is voltak bőven

Arra is rámutattak, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2020 októberében a foglalkoztatottak száma elérte a 4 millió 451 ezret. Ugyanakkor a legalább öt főt teljes munkaidőben foglalkoztató vállalkozások, és a valamennyi költségvetési intézmény és foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezet által foglalkoztatottak számában 71,6 ezres, vagyis 2,2 százalékos visszaesést mért a hivatal. A GKI szerint az öt fő alatti vállalatoknál és az egyéb foglalkoztatási formáknál is 2,2 százalékos csökkenést feltételezve ebben a körben is mintegy 50 ezerrel kevesebben dolgoztak az előző évhez képest. Ezzel együtt 120 ezer lehetett a létszámvesztés a vizsgált időszakban.

