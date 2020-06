Jelek, hogy a munkánk megkeseríti az életünket

Mint az élet minden területén, úgy a munkahelyünkön is egyaránt megélünk mélységeket és magasságokat. Ez teljesen természetes. A probléma ott kezdődik, ha a mélységek kerülnek túlsúlyba, egy idő után pedig már egyetlen pozitív dolgot sem tudunk kötni az állásunkhoz. De egészen pontosan milyen jelekből érzékelhetjük, hogy a munkánk megkeseríti az életünket?

Morin úgy gondolja, bajt jelez, ha esténként és hétvégén is csak a munkára tudunk gondolni. Aki hazaérve is azon töpreng, mit rontott el a legutóbbi meetingen, vagy minden egyes reggel amiatt kesereg, hogy másnap újra dolgozni kell menni, annak az életminőségét rendkívül negatív irányba befolyásolhatja az állása - hangsúlyozta a szakember. Ugyancsak nem egészséges az állandó panaszkodás sem . Teljesen természetes, ha időnként kesergünk a túlóra vagy a főnök megkérdőjelezhető intézkedései okán, de normál esetben nem szól minden találkozó a mi munkahelyi szenvedéseinkről.

Kedves Doktornő! Harminc éves fiatalember vagyok és "munka váltás témával"fordulnék önhöz. Az első szakmám szobafestő,a második fodrász(alkalmazott) illetve rendelkezem vagyonőri vizsgával is(érettségi,angol alap nyelvvizsga,jogosítvány). Lényegében 22-23 éves koromtól a második szakmámban dolgozom,de úgy érzem már nem vonz ez a szakma(feszélyezve érzem magam a munkában/munkahelyen),de nehezen merek váltani,mert más területen kevés a tapasztalatom illetve a munkanélküliség esete is visszatart!!Főiskolára nehezen/nem tudok bejutni,mert dolgoznom kell és a magas tandíjat sem tudom fizetni.Néhányan azt tanácsolják inkább vállalkozzak,de nincs ismeretem ebben a témában,és a költségek is magasak.Szeretném az idegen nyelvet tanulni,de ezt főként a munkahely váltással tudom elérni(vagyonőri 24-48 munkarend)illetve egy estleges 2 munkahely lehetősége.Vannak munka lehetőségek,szakmákon belül ill. egyéb területeken szintén,de nem tudom hogyan döntsek?Próbálok anyagi és továbblépés(fejlődés)szerint tervezni,ill. már a külföldi munkákon is gondolkoztam. Sajnos anyagilag nem tudok független lenni,így még a szüleim házában élek,bár önálló "terepen". Jelenleg nincs párkapcsolatom,esetleg ez is okoz belső nyomást?? Szeretem a szüleimet,de talán önállósági/leválási problémákkal állók szemben?! Több velem egy korú ismerősöm már "saját" életet él,esetleg már gyermekük is van.! Nem értem mi lehet a probléma ill. megoldás?!Természetes ez a döntésképtelenség vagy valami lelki/pszichológiai probléma okozza a tanácstalanságot??Vagy több megoldandó probléma van?? Néha egy álom világban érzem magam,mintha ez nem is a valóság lenne?!!Kérem segítsen... Köszönöm

Kedves Kérdező! Levele alapján valóban nem éál olyan életformát, mely az ismeretei és az életkora alpján szükséges lenne. Én nem helyelem azt a gondolatot, hogy a szülőről le kellene válni. Inkább felnőtt-felnőtt relációt kellene kialakítani...