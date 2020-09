Furcsa munkarendet hozott a járvány

Az irodába való visszatérés mellett szól, hogy újra megerősödhetnek a személyes kapcsolatok, és a közös ötletelés is jóval hatékonyabb személyesen. A home office, vagyis az otthonról való dolgozás viszont segíti a koncentrált munkavégzést, és csökkenti a koronavírus-fertőzés kockázatát. A járvány jelenlegi szakaszába e kettő között kell megtalálni az egyensúlyt, így jön létre a hibrid munkarend. Ennek lényege, hogy a munkavállalókat 2 részre osztják, a csoportok pedig felváltva dolgoznak otthonról és az irodában. Ez azonban új kihívások elé állítja a dolgozókat és a cégeket egyaránt.

Új kihívások

A cég tevékenysége és a munkakör adta lehetőségek mellett a családi körülmények, sőt, akár még a munkatársak személyisége is meghatározhatja azt, hogy a hibrid munkavégzésnek milyen kombinációja működik leginkább a koronavírus-járvány idején. Az új munkarend kialakítása a munkavállaló és munkáltató oldaláról is nyitottságot és odafigyelést igényel - hívta fel a figyelmet Végh József, a K&H HR igazgatója az új kihívás kapcsán. Hozzátette ugyanakkor, hogy a járvány megerősítette, hogy a hatékony feladatvégzés nem minden. A munka mellett időt kell szánni arra is, hogy őszintén érdeklődjünk a másikról és megismerjük egymást, hogy igazi, jól összeszokott csapatként működjünk együtt, legyen szó bármilyen - akár offline, akár online - térről.

Mit tehetünk?

Szerencsére sokat tehetünk azért, hogy a váltott munkavégzés akár még hónapokig fenntartható és hatékony legyen. Mutatjuk a hazai bank és biztosító tippjeit.

Válogassuk szét a teendőket. A megbeszéléseket, ügyféltalálkozókat és ötleteléseket érdemes azokra a napokra időzíteni, amikor az irodában vagyunk, míg az elmélyülést igénylő feladatokat végezhetjük otthonról.



A személyes kapcsolatok erősítése miatt hagyjunk több időt a találkozókra - például a reggeli kávézásra vagy a közös ebédre -, amikor az irodában vagyunk.



Készüljünk fel a megbeszélésekre, ne lépjük túl a megbeszélt időkeretet, és kizárólag a legszükségesebb érintetteket hívjuk meg. Érdemes jelezni a résztvevőknek, hogy milyen üdvözlési módot választunk a szokásos kézfogás helyett, illetve hogy a koronavírus elleni védekezés jegyében kötelező-e a maszkhasználat, ezzel ugyanis elkerülhetjük a kínos helyzeteket.



A hibrid munkarend talán legnagyobb kihívása, hogy követni tudjuk, milyen nap, hét van éppen. Ehhez nyújthat remek támpontot, ha egy-egy tevékenységet mindig ugyanazon a napon végzünk. Így a hétindító értekezlet a hétfő, a közös kávézás pedig a szerda biztos jele lehet.

A régi-új kollégák

Érdemes azokra a dolgozókra kiemelten odafigyelni, akik közvetlenül a koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén előtt érkeztek a munkahelyre. Hiszen ők, bár már a csapat részei, mégis újként kezdenek az irodában. A fokozatos visszatéréskor a kollégák jellemzően napi vagy heti váltásban dolgoznak együtt, ezért, ha a munkavállalók egészségét és biztonságát nem veszélyezteti, az újakkal tegyünk kivételt. Ne csak mindig ugyanazokon a napokon és ugyanabban a csapatban végezzék el feladataikat, hanem úgy alakítsuk a beosztásukat, hogy mindenkit megismerhessenek.