Ezek a leggyakoribb hibák álláskereséskor

Manapság már nagyon kevés ember tölti az egész karrierjét egyetlen munkahelyen, időnként anyagi megfontolásból, vagy a kiégés elkerülésének érdekében váltani kell. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2018-as adatai szerint a magyarok átlagosan 8,5 évet töltenek egy munkahelyen, de a fiatalabb generáció egyre rövidebb időszakokat dolgozik egy adott cégnél. Ha úgy érezzük, hogy váltanunk kell, egy jól megírt önéletrajzzal radikálisan növelhetjük az esélyeinket egy jól fizető állásra. Viszont ezen felül is van néhány jótanács, amit érdemes megfogadni. Kurtán Klára karrier-tanácsadó, coach segítségével gyűjtöttük ezeket össze.

Ne keressünk "bármilyen munkát"

"Az egyik leggyakoribb hiba, amikor az emberek 'bármilyen állást' keresnek. Még akkor is, ha a pénzügyi helyzetünk miatt szinte akármilyen munkát elvállalnánk, fontos, hogy kitűzzünk egy konkrét célt magunk elé, ne csak vaktában küldözgessük az önéletrajzunkat mindenhova" - mondta el Kurtán Klára. Hozzátette: ehhez nagyon fontos a megfelelő önismeret, érdemes átgondolnunk, hogy milyen területeken érezzük magunkat magabiztosabbnak, mik az erősségeink, gyengeségeink. Fontos az is, hogy milyen munkakörökben volt eddig releváns tapasztalatunk, és az is, hogy mely munkafolyamatokat végeztük szívesen, vagy melyek estek nehezünkre.

Állást keresni is legalább félállásban kell

Szintén gyakori hiba, hogy az álláskeresők nem fordítanak elég időt és energiát az ideális munka felkutatására. "Az álláskeresés minimum egy félállású munka, napi szinten több órát is rá kell szánni" - hangsúlyozta a coach. Érdemes a legnagyobb állásközvetítő oldalakat napi rendszerességgel böngészni, de a Facebook különböző csoportjaiban is találhatunk jó ajánlatokat. A nyelvtudással rendelkezőknek kimondottan ajánlott regisztrálniuk a LinkedIn nevű szakmai közösségi portálra is, hiszen itt is gyorsan találhat jó munkákat.

Lejárt az egyoldalas önéletrajzok kora

"Hosszú évekig dolgoztam HR-vezetőként, valamint jelenleg is toborzok, és azt kell mondanom, hogy rengeteg borzalmas, használhatatlan önéletrajzot kapok" - magyarázta Kurtán Klára. Szerinte továbbra is nagyon nagy divat a rövid, tömör, egyoldalas önéletrajz. Viszont akinek már legalább tíz év tapasztalata van a munkaerőpiacon, javasolt kétoldalasra bővítenie a CV-t. Persze ezeket se olyan közhelyekkel, általánosságokkal töltsük meg, amelyek semmit nem árulnak el rólunk és a szakmai múltunkról. Keressünk helyette konkrét példákat arra, hogy mivel foglalkoztunk az előző cégnél, hány embert vezettünk, vagy milyen programokat használtunk.

Egy munkahelyhez akár 5-6 munkafolyamatot is összeszedhetünk, amit elvégeztünk, hogy ezzel emeljük ki az önéletrajzunkat a több tucat, vagy akár több száz pályázó adatlapja közül. Éppen ezért nem érdemes az interneten található CV-sablonokat sem használni, legalábbis semmiképpen sem egy az egyben, esetleg inspirálódhatunk belőlük - hangsúlyozta a szakember. Hozzátette: persze vannak olyan munkakörök is (jellemzően az IT-szektorban), ahol igazából teljesen mindegy, hogy mi kerül a papírra, amennyiben releváns szakmai tapasztalatunk van, a nagy munkaerőhiány miatt szinte biztos a siker. Ha azonban a végzettségünk miatt nem vagyunk ilyen szerencsések, csak úgy emelkedhetünk ki az álláskeresők tömegéből, ha konkrétumokkal töltjük fel a bemutatkozásunkat.

Az interjú során mi magunk is tegyünk fel kérdéseket.

Az önéletrajz dizájnja már sokkal kevésbé fontos, legalábbis ha nem egy olyan munkakört készülünk megpályázni (grafikus, vagy más kreatív szakmák), ahol ez is érdekes lehet. Fontosabb, hogy legyen tagolt, átlátható, nyelvtani hibáktól mentes a beküldött anyag.

Fontos az is, hogy ne ugyanazt az önéletrajzot küldjük el minden munkahelyre. A munkakör és a cég igényeinek megfelelően állítsuk össze annak tartalmát, és mindig azokat az erősségeinket és szakmai tapasztalatainkat domborítsuk ki, amelyek a jövendő munkakörünk betöltése szempontjából relevánsak lehetnek - emelte ki Kurtán.

Ne hazudjunk, de emeljünk ki bizonyos dolgokat

Semmiképpen sem javasolt nem létező nyelvtudást, vagy számunkra teljesen idegen szakmai ismereteket feltüntetni az önéletrajzban. Lehet, hogy emiatt nagyobb eséllyel hívhatnak be egy állásinterjúra, ott viszont garantáltan kellemetlen pillanatokat élünk majd át, ha meg kellene szólalnunk a kívánt nyelven. Néhány perc beszélgetés alatt leszűrhető az is, ha valakinek fogalma sincsen azokról a munkafolyamatokról, amelyekben az önéletrajza alapján nagy gyakorlatra tett szert.

Viszont olyan tevékenységeket bátran kiemelhetünk, amiben ugyan nagy tapasztalatunk nincsen, de korábban valamennyit foglalkoztunk vele, és az új munkahelyünkön valószínűleg hasznos tudást jelenthet - magyarázta a szakember. "Hasonló dolog a gyest követő munkakeresés kérdése is. Ha valaki nem 8-10, csupán 3 évig volt gyesen, és úgy keresne munkát, azt szoktam javasolni, hogy ezt ne tüntesse fel az önéletrajzában. Az állásinterjún majd el lehet mondani, hogy meddig voltunk otthon" - mondta el a karrier-tanácsadó.

Mit tegyünk, ha rákérdeznek, szeretnék-e gyereket?

Egy jól sikerült állásinterjú talán még fontosabb, mint egy megfelelően összeállított önéletrajz, hiszen a személyes találkozáson rengeteg dologra fény derülhet. Nagyon fontos, hogy megfelelően felkészüljünk ezekre a találkozókra, és derítsük ki, hogy pontosan mivel foglalkozik a cég, illetve nekünk milyen feladataink lennének. Ha van olyan ismerősünk, aki korábban dolgozott már itt, érdemes őt is megkeresnünk és beszélni vele, hogy mire számíthatunk.

Igyekezzünk az interjún is konkrétumokkal válaszolni, mert ahogy az önéletrajz, úgy a személyes találkozó esetén is kevesebb emlék marad meg rólunk a munkáltató fejében, ha általánosságokat említünk csupán meg. "Nagyon fontos, hogy az interjú során mi magunk is tegyünk fel kérdéseket. Ez egyrészt jelzi, hogy motiváltak vagyunk és tényleg érdekel minket a munka, másrészt pedig csak így tudhatunk meg minden fontos dolgot a cégről és a pozíciónkról. Munkaerőhiány van számos szakmában, így ma már az állásinterjú egy kétoldalú tárgyalás, ahol mindkét fél elégedettsége fontos" - mondta Kurtán Klára.

Az online interjú esetén érdemes ugyanúgy felöltözni (a nőknek akár sminkelni), mintha élőben találkoznánk a leendő munkaadónkkal. Igyekezzünk olyan helyről bejelentkezni, ahol megfelelő a sávszélesség, illetve nyugodt körülmények biztosíthatóak az interjú ideje alatt.

Habár nem szabadna, de nagyon gyakran előkerülnek kérdések a családi állapotunkról, gyerekvállalási terveinkről, sőt akár a szexuális orientációnkról is. A szakember azt javasolja, hogy ilyenkor óvatosan tereljük el a témát, de akár közölhetjük is, hogy ez az információ nem releváns a pozíciónk szempontjából. A kétoldalú párbeszéd kialakítása azért is fontos, hogy még időben felfedezhessük ezeket a figyelmeztető jeleket. A szakember tapasztalatai szerint a döcögősen, feszültséggel induló munkaviszonyok a későbbiekben csak még jobban elmérgesedhetnek, emiatt ha már az állásinterjún, vagy a munka első heteiben nem érezzük magunkat jól a pozícióban, érdemes még az elején kiszállni és egy másik munkahelyet keresni. "Nyugodtan merjünk nemet mondani, fogunk találni másik munkahelyet. Sokkal jobb még az elején kiszállni, mint hetekkel, vagy hónapokkal később" - hangsúlyozta a szakember.