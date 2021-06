Mit is jelent valójában a veganizmus? Hogyan lehet valakiből vegán? Részletek itt.

A Humane Society állatvédő szervezet becslése szerint a világon évente mintegy 100 millió tenyésztett és további sok millió vadon élő prémes állatot ölnek le bundájáért a divatipar kedvéért főleg az Egyesült Államokban, Kanadában és Oroszországban. Az állati szőrmék divatipari felhasználásának tilalmáért küzdő állatvédő szervezetek lelkesen üdvözölték az új jogszabály megszületését, amelyet saját küzdelmük eredményének tulajdonítanak. Gila Gamliel azt mondta, hogy "erkölcstelen" a bőrök és szőrmék használata a divatiparban.

Évente százmilliónál is több állatot ölnek le világszerte a bundájáért. Fotó: Getty Images

Eddig csupán néhány régió és nagyváros, így Kalifornia és a brazíliai Sao Paulo tiltotta be a teljes szőrmekereskedelmet, országos szintű tilalom még nem született, vagy csak kihalás fenyegette állatok prémjével való kereskedelemre vonatkozott. A Times of Israel című lap szerint ugyanakkor a szerdán aláírt jogszabály jórészt jelképesnek tekinthető, mert túlságosan sok kiskaput tartalmaz, így továbbra is lehetővé teszi - bár külön engedélyhez köti - az állati prémek importját "vallási, vallásihagyomány-őrzési, tudományos kutatási és oktatási" célokra.

A kivételek fő kedvezményezettje Izrael népes ultraortodox közössége, az enyhe éghajlatú mediterrán ország fő szőrmefogyasztója, amelynek férfitagjai tradicionálisan főleg coboly- és rókafarokból készült nagy, kerek szőrmekalapot, úgynevezett strájmlit viselnek. Az új izraeli törvény hiányosságai ellenére a negyven állatvédő szervezetet tömörítő Nemzetközi Szőrmeellenes Szövetség történelminek és precedensértékűnek nevezte az izraeli tilalmat, és a példa követésére szólította fel a világ országait. A törvényt megszegők egyévnyi börtönbüntetésre vagy 75 ezer sékel (átszámítva mintegy 6,57 millió forint) pénzbüntetésre számíthatnak - közölte még tavaly októberben a környezetvédelmi miniszter.