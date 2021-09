Tudatos jelenlét: mutatjuk, miért fontos

Hogyan hat a mindfulness a szervezetre?

A jelenre fókuszálni sokunknak nehezére esik. Pedig "az elkalandozó elme boldogtalan elme" - mutattak rá a Harvard Egyetem kutatói, miután egy korábbi kutatásukban megállapították, hogy a vizsgált személyek az esetek felében teljesen máshol voltak fejben. Jó hír, hogy képesek lehetünk úrrá lenni tulajdon figyelmetlenségünkön, mégpedig a mindfulness, azaz tudatos jelenlét módszerével. A fókuszáltabb élet kezdő lépéseibe a CNN cikke avat be.

Akár mosogatás közben is gyakorolhatjuk a tudatos jelenlétet. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A tudatos jelenlét lényege, hogy a jelen pillanatra összpontosítsunk, és kizárjuk elménkből a kapcsolódó múltbeli események emlékét, illetve a jövőre vonatkozó aggodalmainkat, feltételezéseinket. Amennyiben naponta nagyjából tíz percet a fókuszálás gyakorlására szánunk, az olyan lesz az összpontosító képességünk számára, mint a rendszeresen végzett súlyemelés az izmainknak.

Amikor az átlagember meghallja a befelé figyelés, gondolatok terelése vagy a meditáció kifejezéseket, egyből egy olyan kép ugrik be neki, hogy akkor most törökülésben le kell ülni a padlóra, és csukott szemmel mélyeket lélegezni. A valóságban viszont ennél sokkal színesebb, érdekesebb módon is gyakorolhatjuk a tudatos jelenlétet. Ehhez az alábbi módszereket ajánlják.

Tegyünk egy tudatos sétát

Lépegetés közben figyeljünk a lábunk mozgására, érzékeljük, ahogy a sarkunk megérinti a talajt, a talpunk átgördül rajta, majd a lábujjhegyünk felemelkedik a levegőbe. Ha közben elkalandozna a figyelmünk, finoman tereljük vissza a járásra való koncentrálásra.

Végezzünk tudatos nyújtást

A szokásos nyújtás és a mindfulness közötti különbség a fejben zajlik. Nyújtsuk ki karunkat, közben fókuszáljuk a testrész mozgására: érezzük felemelkedő karunkat, ahogy átszeli a levegőt, ahogy megérintik ujjaink a falat - a mozgássor minden elemét tudatosítsuk magunkban.

Alakítsuk a házimunkát is tudatossá

Hányszor fordul elő veült, hogy végigrohanunk a lakáson a porszívóval, és nem is emlékszünk, betoltuk-e az ágy alá, mert közben végig azon agyaltuk, hogy mennyibe fog kerülni a gyerek új tornacipője? Pedig akár ez, akár egy mosogatás is lehet a tudatos jelenlét edzése: érezzük meg a vízcsorgást a bőrünkön, tudatosítsuk a szivaccsal végzett súrolás mozgási stádiumait. Még a tömegközlekedést is mindfulnessgyakorlattá alakíthatjuk: álljunk szembe a metró huzatával, keressünk hasonlatokat a jelzőlámpa piros színére, érezzük meg, ahogy a mozgólépcső elindul velünk felfelé. Álljunk meg, lélegezzünk be, figyeljünk és dolgozzuk fel az információt.

Bármilyen módon is kezdjük a tudatos jelenlét gyakorlását, haladjunk kis lépésekkel. Lehet, hogy az egyik módszer működik, míg a másik nem. Váltogassuk a mindfulness helyszíneit és eseményeit. Legyen a gyakorlás szórakoztató és könnyed.