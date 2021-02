A kávéfogyasztáshoz hasonlóan a teázás is sokaknak egyfajta szertartás, amely nélkül elképzelhetetlenek a mindennapok. A hideg téli napokon jól esik az ízletes, forró ital, bizonyos típusai ráadásul kiválóan enyhítik a stressz káros hatásait is. A 28 napos kihívás részeként bemutatjuk, miért is érdemes a feszült napokat lezárni egy csésze gyógynövényes tea kortyolgatásával!

A mindennapok feszültségének romboló hatásait mindenki a saját bőrén tapasztalhatja. Az alvászavarok, a napközbeni fáradtság és a hangulatingadozások csak a jéghegy csúcsát jelentik. Több kutatás is bizonyította, hogy a stressz szerepet játszik olyan betegségek és problémák kialakulásában, mint a magas vérnyomás, a stroke, az asztma, az alvászavarok, a meddőség, vagy a túlsúly. Nem kell azonban egyből a gyógyszerek után nyúlni, a felgyülemlett feszültség számos módon kezelhető. Kiváló hatást érhetünk el például gyógynövényekkel, amelyekből ízletes teákat készíthetünk. Ezekből gyűjtöttünk össze néhányat.

Citromfű

Az orvosi citromfű - latin nevén Melissa officinalis - rendkívül sokoldalúan felhasználható, Magyarországon is régóta alkalmazott gyógynövény. Nevét friss, citromra emlékeztető illatáról kapta, sokszor élelmiszerek ízesítésére is használják. A benne található polifenolok antivirális tulajdonságúak, elsősorban azonban idegerősítő, nyugtató hatása miatt fogyasztják régóta. Teaként reggel éhgyomorra, illetve este, lefekvés előtt is érdemes inni, a benne lévő hatóanyagok ugyanis segíthetnek ellazulni.

Borsmenta

Ezt a jellegzetes aromájú növényt fűszerezésre, gyógyításra és az aromaterápiában egyaránt használják. Fűszernövényként például levesekbe, salátákba, turmixokba keverhetjük, de sokan teát főznek belőle. A benne lévő hatóanyagok nyugtatóak, emellett az egészségünkre más szempontból is jó hatással lehet. Egy korábbi tanulmány szerint a tea rendszeres fogyasztása többek között az irritábilis bél szindrómától szenvedők állapotát is javította.

A gyógynövény alapú teák segíthetnek lenyugodni. Fotó: Getty Images

Kamilla

Habár a kamillatea sok háztartásban megtalálható, a legtöbbször akkor vesszük csak elő, ha megfázásos tüneteket enyhítenénk vele. Pedig ez a sokoldalú gyógynövény számos probléma, például a stressz orvoslásában is nagy segítség lehet. Több kutatás is igazolta már, hogy a benne lévő hatóanyagoknak köszönhetően a kamilla eredményes szorongásoldó. Lefekvés előtt egy csészével érdemes elkortyolgatni az alvászavarokkal küzdőknek, hogy pihentetőbb legyen az éjszakájuk. A tea mellett egyesek illóolajként párologtatják, vagy fürdővízben használják.

Kerti székfű

Nyugtató és gyulladáscsökkentő hatása miatt már az ókorban is igen népszerű gyógynövény volt a kerti székfű. Az idegek nyugtatása mellett sokan migrénesfejfájásellen is bevetik. Persze egy gyógynövény nem úgy működik, mint egy célzottan a panaszt kezelő gyógyszer, nem hozhat azonnal enyhülést. Rendszeres fogyasztása azonban segíthet enyhíteni az idegi eredetű fájdalmakat és az idegfeszültséget.

Levendula

Amellett, hogy szép és kellemes illatú, a levendula gyógynövényként is számos módon hasznosítható. Kutatások igazolják, hogy már a levendula illata is lazító és nyugtató hatású, ezért ha tartunk belőle a hálóban egy keveset valamilyen formában, az segíthet könnyebben és gyorsabban elaludni. Teaként fogyasztva pedig méginkább érvényesülhet az idegnyugtató, lazító hatása, amely az alvási nehézségekkel küzdőknek is biztosíthatja a nyugodt pihenést.

A teázás szeánsza

Amellett, hogy agyógynövényeka bennük lévő hatóanyagoknak köszönhetően pihentetőbb alvást biztosíthatnak, már maga a teázás szeánsza is sokat segíthet. Szomnológusok szerint azalváselőtti szokásaink alapvetően befolyásolják, hogyan fogjuk tölteni az éjszakát: ha minden este egy forró itallal búcsúztatjuk a napot, azzal egyfajta szertartásként a testünket is felkészítjük az éjszakára, amelynek így lesz ideje elcsendesedni.

Ha a napi rutnin részévé tudjuk tenni ezeknek a nyugtató hatású teáknak a fogyasztását, az hozzásegíthet minket a pihentető alváshoz, ami pedig napközben is energikusabbá, frissebbé tehet. Figyeljünk azonban arra, hogy a lefekvés előtti órában koffeintartalmú teákat már semmiképpen ne fogyaszunk, ezek ugyanis éppen az ellenkező hatást válthatják ki. Mivel a teákból a koffein is lassabban szívódik fel, így 4-5 órával a tervezett alvás előtt élénkítő hatású teákat már nem javasolt inni.