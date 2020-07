Szokások, amelyek egészségesebbé tesznek

Az elsőn valószínűleg senki sem fog meglepődni: mozogjunk rendszeresen. Több kutatás is arra az eredményre jutott, hogy legyen szó bármilyen típusú sportról, az aktív élet jót tesz a szívnek, az izmoknak és a mentális egészségnek is. A legjobb az lenne, ha mindennap tudnánk mozogni legalább 30 percet - nem kell állandóan az edzőteremben izzadni, egy tempós séta is sokat számít. Ugyancsak egészségesebbek lehetünk, ha kerüljük a feldolgozott élelmiszereket, különösen azokat, amelyekben sok adalékanyag, só, cukor, zsír található. Egy Amerikában készült felmérés szerint például az emberek 50 százalékkal több sót fogyasztanak naponta, mint a megengedett mennyiség, ami számos betegséghez vezethet.

Fontos a sok rost és az elegendő alvás

Azzal a lendülettel, amellyel elhagyjuk a feldolgozott élelmiszereket, igyekezzünk több rostban gazdag finomságot, például gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani. A hozzáadott cukorban vagy szénhidrátban dúskáló ételekkel ellentétben kiegyensúlyozzák az energiaszintünket, sokáig jóllakottságérzést biztosítanak, és segítik az emésztést. Ahogy azt korábbi cikkünkben írtuk: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a férfiaknak 38 gramm, a nőknek pedig 25 gramm rostot kellene naponta elfogyasztani.

Már néhány hét után érezhető hatása van, ha megfelelő mennyiségű vizet iszunk, amely segít testünknek, hogy hidratált maradjon, és hatékonyabban szabaduljon meg a méreganyagoktól. Nem mellesleg több lesz az energiánk, jobb az emésztésünk, és még akár fogyhatunk is. Egy 2016-os felmérés során ugyanis, amelyben 18 ezer embert vizsgáltak, a szakemberek arra jutottak, hogy akik több vizet ittak, kevesebb kalóriát vittek be napi szinten (kevesebb cukros, sós, zsíros élelmiszert fogyasztottak), mint azok, akik nem figyeltek a folyadékfogyasztásra.

Bizonyos szokások egészségesebbé tehetnek minket. Fotó: Getty Images

Szintén fontos, hogy mindennap eleget, 7-8 órát aludjunk, hosszan tartó alváshiány esetén ugyanis immunrendszerünk legyengülhet, a szívünkre extra stressz nehezedik, sőt, a WHO arra figyelmeztet: rákkeltő is lehet, ha nincs megfelelő alvásritmusunk például éjszakai műszak miatt. És ha már alvás! Érdemes egy olyan szokást is visszavezetni a mindennapjainkba, amelyet legutóbb óvodában gyakoroltunk: a délutáni szunyókálást. Dőljünk le 14-15 óra körül 20 percre, ez elég rövid ahhoz, hogy felébredve ne érezzük magunkat erőtlennek, de elég hosszú ahhoz, hogy frissebbek, produktívabbak legyünk utána. A délutánialváshatékonyságát bizonyította egy 2003-as japán tanulmány is, ahol 10 diákot vizsgáltak. A szakemberek úgy találták, az alanyok egy 20 perces pihenő után legalább egy órán keresztül gyorsabban, pontosabban tudták megoldani a feladataikat és energikusabbnak érezték magukat.

Így lehetünk mentálisan is jobban

Az egészség nemcsak a testi, hanem a mentális jólléttől is fog. Utóbbihoz nagyban hozzájárulhat a meditáció, amely a The National Institutes of Health szerint eddigi tudásunk alapján csökkentheti a vérnyomást, enyhítheti az irritábilis bél szindróma (IBS) tüneteit, a depressziót, az idegességet és az alvászavart. Kifejezetten pozitív hatása lehet annak is, ha elfogadjuk: nem kell mindig kitűnően érezni magunkat. Egy 2017-es, 1000 embert vizsgáló tanulmány rámutatott, azok, akik megbékéltek negatív érzéseikkel, gondolataikkal, és kevésbé ítélték el magukat miattuk, kisebb eséllyel szenvedtek a későbbiekben depressziótól, idegességtől.

Szánjunk időt és energiát arra, hogy kapcsolatainkat ápoljuk: a hosszú ideje jól működő, őszinte érzéseken alapuló, szoros kapcsolat ugyanis sokkal boldogabbá tehet minket, mint a pénz, az intelligencia vagy a genetikai adottságaink. A legerősebb bizonyíték erre egy 80 éves tanulmány eredménye, amelyben 250 másodéves Harvard-hallgatót kezdtek analizálni a nagy gazdasági világválság idején, és a vizsgálat később kiegészült az utódaiknak a nyomon követésével is. "A jó kapcsolatok nemcsak a testünket, az agyunkat is védik" - szögezte le Robert Waldinger, aki, sok más szakember mellett, részt vett a kutatásban.