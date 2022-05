Szívbarátok: matricák, amelyekkel szeretteinkre vigyázhatunk

A legújabb matricacsomagunkat az élet alapjai, így az egészséges életmód és a törődés inspirálta. A matricákkal a többi között kifejezhetjük támogatásunkat, bátorításunkat szeretteink felé, vagy éppen elmondhatjuk barátainknak, hogy hiányoznak, és alig várjuk a legközelebbi találkozást.

„Már kedves grafikákkal is kifejezhetjük, vagy felhívhatjuk szeretteink, barátaink figyelmét arra, hogy egészségünk a legnagyobb értékünk, és ennek megőrzésére mindennap oda kell figyelnünk. A legújabb matricacsomag is az egészséges életmód jegyében született, amellyel nemcsak kellemes pillanatokat szerezhetünk a hozzánk közel állóknak, hanem hasznos információkat is átadhatunk. Válogassunk kedvünkre az egyedi feliratokkal, grafikákkal készült matricákból!” – hívta fel a figyelmet Kulcsár Hajnal, a HáziPatika.com főszerkesztője.

A csomag karakterei maguk az élet alapvető elemei. Megjelenik a szív, a víz, a táplálkozás, a vitaminok, de még egy robot is helyet kapott benne a modernizációt szimbolizálva, amely életünk elválaszthatatlan részét képezi napjainkban. Az öt szereplőből álló kis csapat főszereplője a szív, aki bekötött fejjel kíván jó reggelt, mellette a kapszula lelkesen buzdít, a kis vízcsepp nagyokat nevet, a robot érdeklődik hogylétünk felől, míg az alma jó étvágyat kíván az étkezéshez. Végül pedig egy boldog ember is szerepet kap – akiben mindez a sok jó megtestesül.

„Fontos, hogy odafigyeljünk környezetünkre, barátainkra, ápoljuk a kapcsolatainkat. Jelezzünk szeretteinknek, ha úgy látjuk, szükségük van támogatásra. Az új matricákkal aranyos, barátságos karakterekkel adhatjuk át ezt a fontos üzenetet” – fogalmazott Huszár Dóra, a HáziPatika.com marketingmenedzsere.

A matricacsomag három hónapig minden Viber-felhasználó számára ingyenesen elérhető, letölthető, egyszersmind lehetőséget kínál a felhasználónak, hogy csatlakozzon az egyre bővülő, immár több mint 58 ezer tagot számláló közösségünkhöz. A közösséghez bárki csatlakozhat, aki rákeres a HáziPatika.com-ra a Viber alkalmazásban, vagy letölti az ingyenesen elérhető matricacsomagot.

A HáziPatika.com 1999 óta kínál széles körű és naprakész információkat az egészség valamennyi területéről. 23 év után áprilisban megújultunk, kapcsolódó közösségi platformjainkon is újdonságokkal készültünk.