"Szeretnénk azt hinni, hogy az advent minden gyereknek örömteli"

Az advent a várakozást, a karácsony utáni időszak pedig az elmúlt év összegzését és lezárását jelenti. A legtöbben ilyenkor arra vágynak, hogy minél több időt tölthessenek családtagjaikkal, békességben, szeretetben élhessék meg a december hátralévő részét. Ezt azonban nem mindenki kapja meg.

Amikor a karácsony csak feszültségforrás

"Szeretnénk azt hinni, hogy az adventi időszak minden gyereknek egy örömteli várakozás, de sokaknak szorongató a gondolat, hogy többet kell otthon lenni és családi eseményeken kell részt venni. Sajnos sok családnak a karácsony nem (vagy nem kizárólag) ünnepet jelent, hanem egy plusz feszültségforrást, amikor több a lehetőség a konfliktusokra" - hívta fel a figyelmet Reményiné Csekeő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője. Mint mondta, a téli szünetben nagyon sok gyerek éli meg azt, hogy ünnepi hangulat és év végi szabadság ide vagy oda, a szülők még most sem figyelnek rájuk úgy, ahogy nekik igényük lenne rá. Megrázó lehet a felismerés, hogy hiába van együtt, egy légtérben a család, csak ettől nem lesz meghittebb az otthoni légkör.

A szakember szerint a koronavírus-járvány is sokat rontott a már eleve magányos gyerekek lelkiállapotán. A pandémia a szorongást, a bevezetett korlátozások pedig az elhagyatottság érzését erősítették, és egyesekből még szuicid gondolatokat is előhoztak. Ilyen körülmények között érthető, hogy nem könnyű izgatottsággal és várakozással gondolni a karácsony közeledtére, de még tovább nehezíti a helyzetet, ha a karácsonyhoz a nélkülözés is kapcsolódik. Vannak ugyanis olyan családok, ahol nincs ünnepi menü, sem szépen feldíszített ház vagy színes csomagok - így a pszichológus.

h i r d e t é s

Egyes gyerekek szinte semmit sem tapasztalnak meg az ünnep varázslatosságából.

Fotó: Getty Images

Kihez fordulhat a gyerek, ha magányos?

"Fontos lenne, ha azok, akik a családjukban magányosnak, elhanyagoltnak, meg nem értettnek érzik magukat, tudnának más felnőtthöz, vagy akár egy kortársukhoz, esetleg szakemberhez fordulni, aki tudná pótolni azt, amit otthon nem kapnak meg" - hangsúlyozta Reményiné Csekeő Borbála, hozzátéve, hogy a lassan 30 éve működő Kék Vonal is egy olyan fórum, ahol mindig van idő és figyelem, amelyet a hozzájuk forduló magányos emberekre tudnak szánni. A segítséget kérők között ugyanis nem feltétlenül csak gyerekeket lehet találni, hanem kiskamaszokat, illetve éppen a felnőtt életbe lépő, a családjuktól már különköltözött fiatalokat is.

Eddigi tapasztalatai alapján a szakmai vezető azt mondta, hogy egyébként minden iskolai szünetben több megkeresést kapnak, mint az év többi részében. Bár a szolgálatuk a nap 24 órájában elérhető, mégis jellemzőbb, hogy többen telefonálnak munkaidőben, ha éppen egyedül vannak otthon a szünet miatt. Az elmúlt évben azonban a Kék Vonal chatszobája is nagyon népszerű lett - a kapacitást éppen tavaly decemberre sikerült megduplázniuk -, tehát már azok is könnyebben kérnek lelki támogatást vagy tanácsot az alapítványtól, akik esetleg tartanak attól, hogy a család meghallja a telefonbeszélgetést.

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1993-ban jött létre abból a célból, hogy minden gyereknek, tizenévesnek és fiatal felnőttnek legyen kihez fordulnia, ha bajban van. A szervezet két számon is hívható (természetesen ingyenesen): a 116-111-es számon a Lelkisegély-Vonal, a 116-000-s számon pedig az Eltűnt Gyerekek Vonala érhető el. További részletek és chatelési lehetőség az alapítvány weboldalán.

Ha a család nem tesz eleget, tegyünk valamit mi

Reményiné Csekeő Borbála szerint a magányos, elhanyagolt gyerekek üzenetét elsősorban a szülőkhöz kellene eljutatni, hiszen nekik van a legtöbb eszközük ahhoz, hogy befolyásolják gyermekük mentális és lelki jóllétét. Ehhez azt tanácsolja az anyáknak és apáknak, hogy szánjanak időt és energiát arra, hogy meghallgassák, illetve végighallgassák a gyerekeket, valamint őszinte érdeklődésből fakadó kérdéseket tegyenek fel nekik - lehetőség szerint ne csak az ünnepek alatt.

A szakember ugyanakkor úgy véli, hogy nem csak a szülők és a pedagógusok felelőssége az, hogy a gyerekek érzelmileg és fizikailag is biztonságban legyenek, hanem minden felnőtté. "Észre kell vennünk, ha egy gyerek nincs biztonságban, vagy ha a családjától nem kap elég támogatást, és nagyon fontos lenne, hogy ilyenkor merjük megszólítani, merjünk lépni" - fogalmazott. A pszichológus kiemelte továbbá, hogy a karácsony összességében egy nagyon szép ünnep, de csak akkor, ha van kivel osztozni az örömön és a varázslaton. "Tegyünk azért, hogy azoknak is fényes legyen a karácsonya, akiknek a családja nem tesz ezért" - mondta.