Saját készítésű ajándék. 5 szuper ötlet

Szerencsére számtalan egyszerű, de annál mutatósabb ajándékot készíthetünk el otthon, ezek közül mutatunk be most ötöt. Azok is bátran vágjanak bele a munkába, akik nem a kézügyességükről híresek - garantáltan jól fogják érezni magukat közben!

Sokkal személyesebb a saját kezűleg készített ajándék. Fotó: iStock

Adjunk élményt

Ha olyan ajándékkal szeretnénk meglepni a szeretteinket, ami erősíti a köztünk lévő köteléket, készítsünk néhány karácsonyi ajándékkupont, amelyeket egy-egy közös élményre válthat be az érintett. Ez lehet egy nyugodt, otthoni filmnézős este rágcsálnivalókkal, egy ágyba hozott reggeli, egy erdei séta vagy egy kényeztető hátmasszázs. Egy egyszerű képszerkesztő programmal kiszínezhetjük, illusztrálhatjuk a kuponokat, de akár saját kezűleg is rajzolhatunk rájuk ünnepi mintákat. Nyomtassuk ki őket, és egy szép borítékban tegyük a fa alá.

Egy falat finomság

Aki szereti a hasát, az az ehető ajándéknak örül a legjobban. Lepjük meg mogyoróvajas csokigolyóval! A hozzávalók: 220 g mascarpone, 280 g közepesen édes csokoládé és fél csésze mogyoróvaj - ez a mennyiség kb. 36 darab édesség elkészítéséhez elég.

Egy kézi mixer segítségével keverjük addig a mascarponét, amíg nagyon sima, krémes masszát nem kapunk. Közben egy másik edényben olvasszuk fel a csokoládét, majd keverjük lágy krémmé. Adjuk hozzá a csokoládéhoz a mogyoróvajat, dolgozzuk össze őket, majd jöhet bele a mascarpone is. Ha alaposan összekevertük a hozzávalókat, pihentessük a masszát legalább 3-4 órán keresztül. Ezután jöhet a formázás: gyúrjunk csinos kis golyókat, amiket ízlés szerint megszórhatunk kakaóval, különféle magvakkal vagy porcukorral. Tartsuk őket hűtőben! Egy díszdobozban igazán gyönyörű - és nem mellesleg finom - ajándék!

Személyre szabott bögre

Akár teás, akár kávés az illető, ki fog ugrani a bőréből, ha kap egy személyre szabott bögrét. Garantáltan csak ebből kortyolja majd a frissítő nedűt! Az ajándékhoz mindösszesen két dologra lesz szükségünk: egy porcelánbögrére, és néhány égethető porcelán filctollra. A folytatásnak már csak a kreativitásunk szabhat határt: azt írunk, rajzolunk rá, amit szeretnénk, a lényeg, hogy emlékezetes, személyes legyen. Ha megszáradt az alkotás, 30 percig, 350 fokon égessük ki a sütőben a bögrét. Kihűlés után használható, ajándékozható.

Minden napra egy üzenet

Bár nagyon egyszerűnek tűnik ez az ajándék, sok kitartás szükséges az elkészítéséhez - csak kellő türelemmel rendelkezőknek ajánljuk tehát! Vegyünk egy nagyobb befőttesüveget, majd írjunk meg 365 olyan üzenetet, ami kifejezetten a meglepni kívánt személynek szól. Egyszerre csak egyet nyithat ki - a legelsőt a következő év első, a legutolsót pedig értelemszerűen az utolsó napján, így olyan, mint 365 apró ajándékot adnánk neki. Ha szeretnénk, akár fel is díszíthetjük az üveget egy mutatós szalaggal, de egy díszes címke is sokat hozzátehet a látványhoz.

Karácsonyfa kicsit másképp

Mi lehet stílusosabb karácsonykor, mint egy karácsonyfa alakú ajándék, amit ráadásul mi magunk készítettünk? Szükségünk lesz egy hungarocellkúpra, ezt finom, pontos mozdulatokkal fessük be zöld színűre. Hagyjuk egy órát száradni, majd jöhetnek az ágak, amik jelen esetben teafilterek lesznek - ragasszuk körbe velük a kúpot, egészen a tetejéig, és már készen is van a fa! A zöld színű filterektől lesz a legvalósághűbb az eredmény, de választhatunk olyan ízű teát is, ami az ajándék leendő gazdájának a kedvence. Lehet, hogy annyira tetszeni fog neki a látvány, hogy nem is lesz szíve "megbontani" a műalkotást.

Forrás: bakerella.com, abeautifulmess.com, thirstyfortea.com