Ritkábban hibázik, aki többször meditál

A feledékeny és döntésképtelen emberek számára hatékony lehet az úgynevezett nyitott megfigyelő meditáció - állítja a Michigan Állami Egyetem új tanulmánya, melynek eredményeiről közleményben számolt be az egyetem. Ez a meditációs forma befelé, az érzésekre és gondolatokra irányítja a figyelmet, a kutatók szerint pedig az agyi tevékenységeket is fokozott hibafelismerésre ösztönzi.

A meditáció elképesztő hatásai A rendszeres meditáció pozitívan hat a lelkünkre és a testünkre is - agyunk működését például az alábbi módokon változtatja meg.

A döntéshozatalban és a hibák felismerésében is segíthet

Jeff Lin, az egyetem pszichológus doktorjelöltje és a tanulmány társszerzője szerint a kutatások is bizonyították, hogy a megfigyelő meditáció képes változásokat előidézni az agyi tevékenységben. Ez pedig a szakemberek szerint döntéseink meghozatalát is befolyásolhatja. "A meditáció legtöbb formája egyetlen tényezőre összpontosít, általában a légzésre. A nyílt megfigyelő meditáció azonban egy kicsit más. Arra késztet, hogy befelé hangolódjunk, és figyeljünk mindenre, ami az elménkben és a testünkben zajlik. A cél, hogy csendben üljünk, és nagyon figyeljünk arra, merre haladnak a gondolatok anélkül, hogy annak irányát bármilyen módon is megpróbálnánk befolyásolni" - mondta Lin.

A meditáció a döntéshozatalban és a hibák felismerésében is segíthet. Fotó: Getty Images

Az egyetem kutatói több mint 200 résztvevőt toboroztak, hogy teszteljék, hogyan befolyásolja a nyitott megfigyelő meditáció azt, hogy az emberek hogyan észlelik és reagálnak a hibákra. A résztvevőknek - akik korábban soha nem meditáltak - 20 perces nyílt megfigyelő meditációs gyakorlaton kellett részt venniük, mialatt a kutatók EEG-vel mérték az agyi aktivitásukat. Ezután egy számítógépes tesztet kellett kitölteniük, mellyel felmérték, milyen mértékben tudják a figyelmüket egy adott feladat megoldására koncentrálni. Az eredményeket aztán a kutatók összehasonlították egy meditáción részt nem vett kontrollcsoportéval.

A vizsgálatból kitűnt, hogy a hibák tudatos felismerésekor működésbe lépő agyi területek jóval aktívabbak voltak azoknál, akik részt vettek a meditációs gyakorlaton. "Az eredmények rávilágítottak, hogy mindössze 20 perc meditáció mit tehet az agy azon képességének javításában, hogy felfigyeljen a hibákra" - magyarázták a kutatók. A későbbiekben ezért újabb tanulmányokat végeznének arról, milyen hatása lehet hosszabb távon az emberek agyi folyamataira a rendszeres meditáció.