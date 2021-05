Öt módszer, amellyel barátságok menthetők meg

Akár csábító is lehet annak a gondolata, hogy hagyjunk csak szimplán kihűlni egy baráti kapcsolatot, ahelyett, hogy konfliktust vállalnánk a megmentéséért - főképp, amikor az életünk minden más területén jól mennek a dolgok. A barátságok megmentése azonban nemcsak azért fontos, mert bármikor jöhet egy újabb magányt hozó járvány, de azért is, mert konkrét biológiai okok is azt támasztják alá, érdemes a kapcsolat helyrehozásával foglalkozni.

Kisebb az önbecsülése annak, akinek nincsenek barátai Sokkal nehezebben birkóznak meg az élet kihívásaival azok, akiknek kisebb a szociális hátterük, mivel a barátok és a támogató család hiányában csökkenhet az egyén önbecsülése.

"Valójában élet-halál kérdése" - idézi Lydia Denworth a Barátság: az evolúció, a biológia és az élet alapvető kötelékének rendkívüli ereje című könyvét a cikk. "A génjeinkben hordozzuk, így vagyunk kódolva. És ez azt jelenti, a barátság nem választás vagy luxus kérdése, hanem egy olyan kritikus fontosságú dolog, mely elengedhetetlen a sikerünk és boldogulásunk szempontjából" - írja a szerző. Ha tehát az elmúlt egy évben valamelyik barátunkkal akadozott vagy megszakadt a kapcsolat, akkor ideje dolgoznunk a bennük felgyűlt érzésekkel, mint például a sértettség vagy a meg nem értettség. Gondoljunk erre a munkára úgy, mint az öngondoskodás egyik formájára, mert ha benne ragadunk egy konfliktushelyzetben az bizony felemészti értékes energiáinkat. Íme öt módszer arra, hogyan hozhatjuk helyre megromlott baráti kapcsolatunkat, vagy hagyhatjuk magunk mögött végképp, ha kiderül, az egy toxikus barátság volt.

1. Töprengjünk el és írjuk le a jót

Mielőtt még belebonyolódnánk egy nehéz beszélgetésbe egy baráttal, álljunk meg egy pillanatra és gondolkodjunk el. "Idézzünk fel olyan pillanatokat, amikor a barátság örömet és izgalmat hozott az életünkbe" - javasolja Adam Smiley Poswolsky, a Barátság a magányosság korában című könyv szerzője. Poswolsky szerint ezeket az emlékeket érdemes papírra is vetni, így egyértelműen láthatjuk, mik azok amiket értékelünk a barátunkban. Mi több, az író arra bátorít, e listát osszuk meg a másikkal a beszélgetés során. "Ha eleve hálával és pozitív érzésekkel kezdjük a kommunikációt az sokkal tartalmasabbá teszi majd a beszélgetést" - tanácsolja, megjegyezve: akárhogy is végződjön a szituáció, a pozitív szándék megmarad. Poswolsky szerint, még, ha marad is feszültség, esetleg a barátság rövidebb vagy hosszabb ideig tartó szüneteltetése mellett döntenek a felek, ez a fajta megbecsültség érzés, ami kialakul a lista nyomán, megmarad és hozzájárul az empátia és a kölcsönös megértés kiépítéséhez.

A barátságok többségén érdemes dolgozni, de vannak olyan toxikus kapcsolatok is, melyekből saját egészségünk érdekében jobb kilépni. Fotó: Getty Images

2. Válasszuk a kommunikáció más módját

Ha a barátság megmentésére tett erőfeszítések a hagyományos kommunikációs csatornákon keresztül nem jártak sikerrel, esetleg próbáljunk meg más módokat. "Az emberek nagyon örülnek, ha levelet kapnak, és nem csak számla vagy katalógus van a borítékban. Küldjünk hát egy képeslapot, írjunk levelet, de akár olyan könyvet is postára adhatunk, aminek szerintünk a másik ember örülne" - javasolja Poswolsky. Sőt, szerinte érdemes lehet akár több levelet is váltani, mielőtt újra beszélgetésbe kezdenénk. Ezekben nyugodtan leírhatjuk, hogy miért érzünk zavart a kapcsolatban, és a szándékunkat is kifejezhetjük, hogy szeretnénk mindezt helyrehozni.

Ez a megközelítés segíthet az empátia elnyerésében és a kommunikációs készségek javításában. "És még az is előfordulhat, hogy kiderül, a barátunk épp egy olyan dolgon megy keresztül, amiről fogalmunk sem volt" - jegyezte meg a szerző, aki szerint ez rávilágít a hallgatás fontosságára, mielőtt leülnénk beszélgetni.

3. Adjunk egy kis időt az egésznek, aztán próbáljuk újra

Az emberek különbözőképpen birkóznak meg a konfliktusokkal, ezért ne felejtsük el, mielőtt újra próbálkoznánk, adjunk egy lélegzetvételnyi időt a másik félnek. Marisa Franco pszichológus és barátság specialista szerint néha szükség van egy kis időre, hogy a barátságok egy konfliktus után visszatérhessenek a normális mederbe - ha pedig a kellemetlen érzések nem múlnak, érdemes rájuk még több figyelmet szentelni. "Ha még mindig kínos a helyzet, akkor elképzelhető, hogy az egyik fél nem hallgattatott meg, nem mondhatta el teljesen az ő oldalát, érzéseit" - jegyezte meg a szakember. Franco azt javasolja legyünk őszinték és támogatóak, például így: "Úgy érzem a dolgok köztünk kissé megváltoztak a konfliktusunk óta. Szeretném helyrehozni mindezt, mivel nagyra tartom a barátságodat. Azért szerettem volna beszélni, hogy lássuk maradtak-e még dolgok, amiket nem tisztáztunk." Emellett fontos megjegyezni, hogy csak annyit tehetünk, ami a mi részünk.

4."Rendezzük át" a barátságokat

A régóta fennálló barátságok egyik kihívása az, amikor fennakadunk azon, hogy milyen is volt régen ez a kapcsolat. Valójában azonban mindannyian változunk, mások lesznek a körülményeink, a prioritásaink. Tehát, amikor megpróbálunk helyrehozni egy barátságot, de úgy érezzük, hogy a dolgok nem tudnak visszatérni a konfliktus előtti mederbe, Denworth azt javasolja, fontoljuk meg, hogy egyáltalán benne maradjunk-e. "Én úgy hívom, hogy átrendezem a bútorokat a szociális életemben" - így Denworth, hozzátéve, nem minden barátság örök életű, és ez így van rendben. Az evolúciós biológusok szerint a jó minőségű kapcsolatokhoz három kritérium teljesülésére van szükség: hosszan tartsanak, pozitívak legyenek és együttműködőek. Mindháromra szükség van, egy vagy kettő nem elég.

5. Figyeljünk a vészjelzésekre

Néha a barátok a félreértések miatt szenvednek, néha a probléma gyökere mélyebbre nyúlik. Franco arra bátorítja az embereket, ne hagyják, hogy bármi is a batárság útjába álljon. Mint mondta, sok ilyet lát a praxisában. "A konfliktus lehetőséget nyit arra, hogy újrakalibráljuk és fejlesszük a barátságot, de ehhez kölcsönösen tenni kell" - mondta. Ne dobjunk sutba egy barátságot csak azért, mert felmerült egy probléma - hangsúlyozta, megjegyezve: de azért figyeljünk a vészjelzésekre. "Tegyünk egy lépést hátra és ha azt látjuk, hogy a barátság több kárt okoz, mint hasznot, például a barátunk nem szorít a sikerünkért, zaklat, bánt minket, tapintatlan, kifacsartnak vagy meg nem értettnek érezzük magunkat a kapcsolatban, akkor lehet, hogy ideje véget vetni a barátságnak, ahelyett, hogy a megmentésre törekednénk" - mondta a pszichológus. Az előnyök és a hátrányok értékelése döntő fontosságú ebben a helyzetben. "A barátság tudománya azt mutatja, hogy az ambivalens kapcsolatok nem jelentenek jót az egészségünkre nézve. Más szavakkal, a jó nem feltétlenül tudja a rosszat semlegesíteni, ha túl sok a rossz" - jegyezte meg Denworth, aki azt tanácsolja, legyünk őszinték magunkkal a barátsággal kapcsolatban, ne ragaszkodjunk ahhoz csak a régi idők kedvéért, ha egyébként árt nekünk.

Amikor az élet nehéz, akkor a kínos vagy fájdalmas beszélgetések gyakran a tennivalóink listájának aljára kerülnek. De az emberi kapcsolatok létfontosságúak, ezért itt az ideje, hogy foglalkozzunk a kínos helyzetekkel, legyünk őszinték, hallgassunk, figyeljünk és merüljünk el benne.