Az elmúlt időszak a maga nehézségei, korlátozásai, félelmei mellett több területen is fejlődési, továbblépési, tanulási lehetőséget hozott, melyek tapasztalatait tovább tudjuk vinni a következő évekre.

Tegyen egy virtuális sétát!

Otthonainkat immár virtuális séta keretében is be lehet járni, ami, valljuk be őszintén, nemcsak akkor hasznos, ha valaki nem tud útra kelni különböző okok miatt, hanem akkor is, ha az első tapasztalatokat szeretné begyűjteni, és ehhez hasznos a vizuális látvány. A www.olajagotthonok.hu honlapon könnyedén betekinthetnek az érdeklődők intézményeinkbe, megnézhetik a közösségi tereket, apartmanokat, kerteket, ami már önmagában élmény.

Sokszínű programlehetőségek

A technika vívmányait azonban nem csupán az érdeklődők érdekében hívtuk segítségül. Lakóink számára már egy éve elektronikus programajánlót küldünk minden hétköznap a szabadidő tartalmas, szórakoztató eltöltése érdekében. Az ajánlóban film, zene, tánc, hangoskönyv, könyv, vers, torna, keresztrejtvény, puzzle és számos egyéb szórakozási lehetőség is szerepel.

Bevezettük az online programokat is, melyek egy időben elérhetők minden otthonunkban, legyenek azok hitéleti, kézműves, torna vagy egyéb foglalkozások.

Lakóink annyira megszerették ezeket a lehetőségeket, hogy a jövőben is fenntartjuk őket. Nem csupán egy újabb kommunikációs csatorna nyílt meg, de a velünk élők is sokat tanultak az online térről, az okoseszközeikről.

A fentiek mindenképpen gazdagabbá tettek bennünket élményekben, tudásban és tovább színesítik majd a normál mederbe visszatérő pezsgő, izgalmas idősotthoni életet. Amint a körülmények engedik, otthonaink ismét azok a nyitott, a választási lehetőségek széles tárházát kínáló otthonok lesznek, mint korábban.

Kapcsolattartás a szerettekkel

Ha a lakó szeretne nyaralni menni, barátaival, családjával hosszabb időt eltölteni, éppúgy megteheti, ahogy a kint élők. Ha szívesen fogadná rokonait, ismerőseit, saját apartmanja kényelmében megteheti, de a közösségi terek is a rendelkezésére állnak. Ha pedig a lakótársaival szeretné az időt múlatni, akkor kirándulásokon, rendezvényeken, klubfoglalkozásokon egyaránt van erre lehetősége. Élethosszig tartó tanulási, sportolási, egyéb egészségmegőrzést célzó programok állnak rendelkezésére egy fizikai és lelki biztonságot adó intézményben, ahol immár több mint 90 százalékos az oltottság.

