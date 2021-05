Nem mindenki beteg, aki pszichológushoz fordul

"Több fórumon azt olvastam, ahol a gyakorlatban dolgozó szakemberek szólaltak meg, hogy jelentősen megnőtt a segítségkérők aránya, és ugyanezt hallottam az általam ismert praxisban dolgozóktól is. A telefonos segélyszolgálatoknál is sokkal nagyobb lett a hívások száma" -szögezte le Kökönyei Gyöngyi a Pénzcentrumnak adott interjújában, majd hozzátette: mindez egybevág a kutatási eredményekkel, amelyek azt mutatják, hogy az elmúlt egy évben a korábbiakhoz képest nőtt a különböző pszichés tünetek és zavarok előfordulása.

A szakember szerint az, hogy valaki pszichológushoz fordul, nem feltétlenül jelenti, hogy beteg, vagy valamilyen klinikai szintű pszichés zavara van. Adódhatnak ugyanis olyan krízishelyzetek az életben, amikor szükségünk lehet szakember segítségére. "Ez az elmúlt egy év rámutatott arra, hogy fontos szerepe van a pszichológiának, és kell is, hogy legyen szerepe egy ilyen helyzetben" - magyarázta Kökönyei Gyöngyi.

Az elmúlt évben nőtt azoknak a száma, akik szakembertől kértek segítséget. h i r d e t é s A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A kuruzslók tevékenysége veszélyes is lehet

Kökönyei Gyöngyi örül annak, ha olyan hiteles szakemberek szólalnak meg a médiában, akik a saját területükön kiválóan teljesítenek - példaként említette Balázs Juditot, a Pszichológiai Intézet Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, vagy Demetrovics Zsolt egyetemi tanárt -, azt ugyanakkor nem tagadja, hogy vannak kuruzslók is, akikkel a szakmának foglalkoznia kell. "Nem annyira könnyű kiszűrni azokat, akik nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel és ismeretekkel, hogy ilyen típusú szolgáltatásokat felajánlhassanak másoknak. Itt is fontos az edukáció, hogy aki viszont úgy dönt, hogy segítséget kér, tisztában legyen azzal, hogy egyáltalán ki ajánlhat fel például bizonyos típusú szolgáltatásokat" - részletezte, majd úgy folytatta, a kuruzslók tevékenysége veszélyes is lehet, ezért nagy és egységes szakmai összefogásra van ellenük szükség, amire egyébként abszolút megvan a szándék.

Erre számíthatunk, amikor először járunk pszichológusnál Aki még sosem járt mentálhigiénés szakembernél, annak kissé ijesztő lehet belegondolni, mi is vár ránk egy pszichológussal történő konzultáció során. Aggodalomra azonban semmi ok: felejtsük el a filmes kliséket, a forgatókönyvírók fantáziája ugyanis csak nyomokban fedi le egy valódi terápia menetét. Részletek!

Kérdésre válaszolva elmondta, kicsit túlzásnak érzi azt az állítást, hogy mindenkinek folyamatosan járnia kellene pszichológushoz. Ő inkább úgy fogalmazna, hogy nagyban segítene, ha mindenki jó önismerettel rendelkezne, és időt töltene azzal, hogy a saját érzéseire, gondolataira reflektáljon. Az viszont abszolút igaz szerinte, hogy mindenkinek az életében lehetnek olyan fordulópontok, problémák, váratlan helyzetek, amikor érdemes lehet megfontolni egy szakember bevonását.

Pszichológus és pszichoterapeuta: mi a különbség?

A szakember a pszichológus és a pszichoterapeuta közötti különbségre is rávilágított. Mint elmondta, pszichológus csak az lehet, aki az alapképzést követően elvégzi a mesterképzést is, ami összesen 5 évet jelent. "Az egyetem, azaz az 5 éves képzés után, még további 2-4 év alatt lehet speciális képzettséget szerezni, például aki klinikai szakpszichológusi végzettséget szeretne, annak még egy 4 éves képzést el kell végeznie a mesterképzést követően" - húzta alá Kökönyei Gyöngyi, aki kitért rá: pszichoterapeuta képzésre csak az jelentkezhet, akinek már van valamilyen speciális szakpszichológusi végzettsége, például az említett klinikai szakpszichológusi.

Több állást kellene meghirdetni

Azzal kapcsolatban, hogy gyakorta hallani, hogy pszichológusokból óriási hiány van Magyarországon, úgy vélekedik, a fő ok inkább az lehet, hogy nincs elegendő állás meghirdetve. "Rengeteg iskolában például biztos, hogy nem egy pszichológusra lenne szükség. Az érvényben lévő szabály szerint 500 fő feletti iskolában kell egy pszichológust alkalmazni, ez alatti létszám esetében egy félállást lehet csupán betölteni. A pszichiátriai osztályokon is több pszichológusra lenne szükség, de ahogy korábban említettem a szomatikus osztályokon is abszolút lenne a pszichológiának létjogosultsága. Biztos vagyok benne, hogy a büntetés-végrehajtás intézményeiben is több pszichológusra lenne szükség, mint ahogy a munka világában is" - így Kökönyei Gyöngyi.