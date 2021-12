Mi advent üzenete 2021-ben?

Hagyományosan advent az év egyik legszebb időszaka, ami többynire a karácsonyi készülődéssel telik. Ilyenkor egy kicsit nagyobb figyelmet fordítunk a szeretteinkre, barátainkra és magunkra is, illetve felkészülünk az év lezárására, valamint egy új év köszöntésére. Azonban a koronavírus-járvány tavalyi megjelenése az eddig megszokott életmódunkat és hagyományainkat is beárnyékolta, az adventi várakozás helyét sokaknál átvette a szorongás, a bizonytalanság érzete. Papokat és lelkipásztorokat kérdeztünk arról, hogy mi az advent üzenete most 2021-ben, illetve milyen kapaszkodókat kereshet egy hívő ember az egyre kiszámíthatatlanabbá váló világban.

Katolikus pap: bízzunk Istenben, de éljünk az emberi lehetőségekkel is

A járvány okozta bizonytalanság csak még inkább felértékeli a közösség erejét, most érezhetjük igazán, mennyire fontos kapcsolatban lenni a szeretteinkkel - hangsúlyozta Dr. Martos Levente Balázs atya, a Központi Papnevelő Intézet rektora. Hozzátette: aki Istenre és a természetfelettire figyel, az gyakran mélyebben éli meg az embertársaival kialakított kapcsolatait is.

"A hit azt sugallja nekünk, hogy bízzunk Isten segítségében, de vegyük komolyan azokat a tényleges emberi lehetőségeket is, amelyeket ő adott nekünk. Ebben a nehéz helyzetben viszont néhányan inkább a csodavárásban hisznek és elfordulnak azoktól az orvosi lehetőségektől, amelyek megadattak nekünk. Sem az oltás, sem pedig a higiéniás előírások betartása nem az ördögtől való, ezek a biztonságunkat szolgálják. Megdöbbenve nézem, hogy egyesek a járványhelyzetet álhírek terjesztésére használják fel, és megpróbálnak az emberekből egyfajta babonás félelmet kiváltani" - így a katolikus pap.

Mint mondta, a karácsony időszaka mindenkiből előcsalogatja a jószándékot, ilyenkor a legtöbben azzal foglalkozunk, hogy kivel tehetnénk valami jót. Fontos, hogy ebben az időszakban megszólítsuk azokat is, akikre az év többi napján kevés figyelem jut. Járjunk nyitott szemmel advent időszakában és nyújtsunk segítő kezet azoknak, akik a leginkább rászorulnak - kérte az atya.

Református lelkész: figyeljünk oda a magányos embertársainkra

Nemcsak a hívek, de a lelkipásztorok számára is óriási megterhelést jelent ez az időszak, számukra azonban a hit komoly erőt ad a félelmek leküzdésében - hangsúlyozta Karsay Eszter református lelkipásztor. Mint mondta, advent a várakozás időszaka, és ugyan Krisztus eljövetele kétezer évvel ezelőtt már megtörtént, fontos minden évben a téli időszakban ünnepelni Jézus Krisztust, aki a fényt hozza és most is erőt önthet belénk. Mint mondta, ebben a bizonytalan időszakban még fontosabb, hogy egymást is erősítsük.

Advent időszaka a járvány alatt is a szeretetről és összetartozásról kell, hogy szóljon. Fotó: Getty Images

A járvány a magányos embereket csak még inkább elzárta a társadalomtól, a lelkész szerint rájuk kiemelt figyelmet kell fordítanunk advent időszakában. Az ilyen embereknek óriási erőt adhat a tudat, hogy tartoznak valamilyen közösséghez, egy keresztény gyülekezethez, ahol gondolnak rájuk és törődnek velük. De fontos, hogy a szeretteinket - kiemelten a magányos időseket - felhívjuk időnként és érdeklődjünk felőlük, megkérdezzük, hogy mire van szükségük. A másokkal való törődés olyan lelki "gyógyszert" jelent, amely a testi egészségünket is szolgálhatja.

Evangélikus lelkész: a szeretet legyen a biztos pont

"A bibliai tanítások újabb és újabb fejezeteit ismerhetjük fel a körülöttünk változó világban. A kétezer évvel ezelőtti, messiásváró történetekben is olvashatunk az emberek bizonytalanságáról és félelmeiről egy föléjük tornyosuló veszély, a Római Birodalom kapcsán, amely egy legyőzhetetlen, megállíthatatlan erőnek tűnt számukra, míg ők több pártra szakadva, egymástól elsodródva keresték a kiutat. Sok ember számára ismerősek lehetnek ezek a félelmek most is" - mondta el Sefcsik Zoltán, a Szekszárd és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze.

A mostani veszély, amellyel szembe kell néznünk, az a járvány, a lassításához szükséges óvintézkedések pedig elsodorhatnak minket egymástól. Emiatt a lelkész szerint vágyunk azokra a biztos pontokra, amelyek segíthetnek, hogy újra megvessük a lábunkat az egyre bizonytalanabbá váló világban. Zelk Zoltán gondolatait is tolmácsolta a gyökérvesztettségről, aki úgy írt: "Szélfútta levél a világ. De hol az ág? Ki az ág?". Mint mondta, idén az advent a biztos pont keresésének csendes időszaka lehet. Ilyenkor döbben rá az ember, hogy milyen csekély valós értéket is képvisel a bankszámla, autó, ékszer, hogyha elsodródik azoktól, akikkel összeköt minket a szeretet. A biztos pontot pedig ez, vagyis a szeretet kell, hogy jelentse, így nem térünk majd le a helyes útról - véli a lelkész.

Baptista lelkész: a nehézségek erősítik meg leginkább a hitünket

Advent az ünnepi várakozás időszaka, ez a várakozás pedig magában hordoz egyfajta nyitottságot is. Nyitottságot a változás felé, vagyis hogy képes vagyok várakozni akkor is, ha a dolgok nem a tervek szerint alakulnak, hogyha nehézségek adódnak - hangsúlyozta Háló Gyula, a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet lelkésze. Ezt a nehézséget mindenki érezheti a járványhelyzet, illetve az azt kísérő bizonytalanság miatt, ezek a körülmények azonban nem tehetik semmissé a hitünket és a türelmünket.

Háló a Biblia egyik történetét idézte fel, melyben a pásztor Jákobot becsapja leendő apósa, Lábán, akihez azzal az ígérettel szegődött el hét évi szolgálatra, hogy munkája végén feleségül veheti a kisebb lányát, Ráhelt. Apósa azonban nem tartotta meg a szavát és az idősebb lányát ajánlotta feleségül, vagy újabb hét év szolgálatot, melynek végén már tényleg megkérhetné Ráhel kezét. A történet szerint ez a hét év néhány napnak tűnt Jákob szemében, mert olyan erős volt a szerelme a lány felé. "Ha igazi várakozás van bennünk, nincs olyan akadály, ami meggátolná, hogy együtt legyünk azokkal, akiket igazán szeretünk. Persze a járványügyi korlátozások szigorú betartása mellett, de törekednünk kell arra, hogy most is megszólítsuk egymást - akár telefonon, internetes beszélgetésen keresztül" - hangsúlyozta a lelkész.