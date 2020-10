Mérgező építőanyag miatt vált nevet ez a város

A kanadai Asbestos lakói szavaztak, hogy megszabadulhassanak városuk "mérgező" nevétől.

A népszavazás, amelyen minden 14 éven felüli lakos részt vehetett, vasárnap ért véget, a város önkormányzata hétfő éjjel hagyta jóvá az új nevet, noha a változtatáshoz még számos hivatalos akadályt kell legyőzniük. A polgármester reményei szerint decemberre hivatalosan is megtörténik az átnevezés . Kanadában egyébként szép számmal akadnak szokatlan nevű városok. Ilyen például a Saskatchewan tartománybeli Moose Jaw (jávorszarvas-állkapocs), Albertában Medicine Hat (sámánkalap), az új-fundlandi Dildo (műhímtag) vagy az ontariói Labrador és Swastika (horogkereszt).

" Az új név jól jellemzi a város elhelyezkedését , de még fontosabb, hogy inspirációt jelent a jövőre nézve" - mondta Grimard, aki januárban kezdett kampányolni a névváltoztatásért. A név utal arra, hogy a város mellett három tó folyik össze, egyben "történelmünk és gyökereink összeolvadását" is képviseli a település leírása szerint.

Hugues Grimard polgármester szerint Asbestos nevének negatív csengése miatt a város elesik a szükséges befektetésektől , amelyekre nagy szüksége lenne bányája 2011-es bezárása óta. A lakosok 51,5 százaléka szavazott arra, hogy négy lehetőség közül a város a Val-des-Sources (Források völgye) nevet vegye fel - jelentették be a négy napon át folyó referendum eredményét hétfő éjjel.

Kedves Doktornő/Doktor Úr! Azt szeretném kérdezni, hogy azbesztpalával szabadban egy-két alkalommal végzett munka (összes időtartam nem több, mint 1-2 óra), fokozhatja-e a tüdőrák és egyéb megbetegedések esélyét, egyébként nem dohányzó egészséges felnőtteknél? Tetőcsere után kellett kis mennyiségű palát elpakolnunk, pár darab eltört. Eddig sajnos nem sokat tudtam a pala/azbeszt veszélyeiről, azóta viszont olyanokat olvastam, hogy egyszeri belégzés is súlyos károsodáshoz vezet, és ez nagyon aggaszt, sokszor aludni sem tudok, a munkámra is nehezen koncentrálok. Válaszát előre is köszönöm.

Azt gondolom, ha valóban 1-2 alkalommal, 1-2 órán keresztül dolgozott vele, nagyon kicsi a kockázata a daganatnak. Ahhoz, hogy daganat kialakuljon, hosszan tartó expozíció szükséges. De az is ismert, hogy minden azbeszttel dolgozó ember nem kap dagan...