Egy amerikai kutatás szerint tovább élnek az optimista emberek, mint a pesszimisták. Részletek itt.

Annak sem kell aggódnia, aki nem természeténél fogva optimista, mert némi edzéssel javíthat ezen - írja a menshealth.com Michael Gervais pszichológusra hivatkozva, akinek módszerét cégvezetők és sportolók is sikerrel alkalmazták már. A szakember szerint, ha szánunk rá egy kevés időt, illetve valóban komolyan vesszük, akkor akár már egy hét alatt is optimistábbra hangolhatjuk hozzáállásunkat a világhoz és az életünkhöz.

Egy egyszerű mentális tréninggel rövid idő alatt optimistábbá válhatunk. Fotó: Getty Images

Első körben érdemes kicsit kiterjeszteni az optimizmusról alkotott fogalmainkat. Az optimisták a szakértő szerint az élet nehézségeit csupán átmenetinek érzékelik, és nem hibáztatnak azokért mást, csakis és kizárólag magukat, ellentétben a pesszimistákkal. Persze ez még kevés az üdvösséghez, mert a valódi tréningezés még csak ezután következik.

Így csináljuk

Először vegyünk egy mély levegőt: lélegezzünk be öt másodpercen át, majd ki tíz másodpercen át - ez jelzi az agyunknak, hogy biztonságban vagyunk. Ezután vegyük számba, hogy aznap éppen miért lehetünk hálásak. Egyes szakértők szerint van, akinek két hét is kellhet ahhoz, hogy egyszerű apróságok helyett egyre komolyabb, mélyebb dolgok is eszükbe jussanak, amiért valóban hálát éreznek.

Ezután határozzunk meg egy konkrét pozitív célt aznapra, például azt, hogy minden lehetséges helyzetben nagylelkűek vagy türelmesek leszünk, majd tartsuk is magunkat hozzá. Ez arra fog motiválni, hogy meggyőzzünk magunkat, hogy folyamatosan történnek jó dolgok a világban, az életünkben, és ez hozzásegít egy pozitívabb életszemlélet kialakításához.

Szakítsunk időt egy kis meditációra. Kutatások is igazolják, hogy a rendszeresen meditálók optimistábbak. Erre legalább 8-10 percet érdemes szánni naponta, közben pedig koncentráljunk a légzésünkre.

Nap végén gondoljuk végig, hogy ha valami rossz dolog történt aznap, képesek vagyunk-e abban valami pozitívumot is találni, illetve esetleg más nézőpontból tekinteni rá. Ezután vegyük sorra, hogy aznap mi mindent könyvelhetünk el pozitív történésként, legyen szó akár nagyobb, akár kisebb dolgokról. Végül pedig gondoljuk át, melyek voltak azok a dolgok, helyzetek, esetleg azok a személyek, akik energiát vettek el tőlünk, és negatív gondolkozásra késztettek. Próbáljuk meg kitalálni, hogy hogyan kerülhetjük el a jövőben ezeket a helyzeteket, embereket, illetve hogyan változtathatunk rajtuk vagy a velük való kapcsolatunkon pozitívabb irányba.