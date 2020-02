Megvan, mi a hosszú élet titka

Az új világrekorder, Vatanabe Csitecu a Niigata tartomány Dzsoecu nevű városában él egy idősotthonban. Családja szerint jó egészségi állapotnak örvend. Mosolyogva vette át a tanúsítványt a Guinness Világrekordok képviselőjétől. Amikor a hosszú élet titkáról faggatták, csak annyit mondott, hogy a nevetés az.

A nevetés a hosszú élet titka. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az egyetlen férfi a 30 legidősebb ember között

A hosszú élet titka: 100 év felettiek vallanak - kattintson ide!

A férfi földműves családba született, 1907. március 5-én. Húszévesen Tajvanra került, ahol egy cukorgyárban helyezkedett el. A második világháború végén hazatért, és köztisztviselőként dolgozott nyugdíjazásáig. Korrekorderré nyilvánítását öt gyermeke, 12 unokája, 16 dédunokája és egy ükunokája körében ünnepelte. A férfi kedvenc hobbija a szépírás, kedvenc étele pedig a puding és a fagyi - ezeket a mai napig örömmel fogyasztja.

Egyébként a korábbi rekordot is egy japán, a Hokkaido szigetén élő Nonaka Maszazo tartotta, aki 2019. január 20-án hunyt el 113 évesen. De a világ legidősebb nője is japán. A Fukuoka tartományban élő Tanaka Kane január 2-án töltötte be 117. életévét.

A nyilvántartás szerint Vatanabe az egyetlen férfi a világ 30 legidősebb embere között.