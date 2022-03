Megváltoztatható a személyiségünk?

Egészen a közelmúltig úgy hitték, hogy személyiségünk testünkkel együtt a felnőttkorba lépve teljesen kifejlődik, és a későbbiekben jelentős változáson már nem esik át. Ezt az elméletet azonban a közelmúltban több olyan kutatás is megkérdőjelezte, amely rávilágított arra: alapvető személyiségjegyeink is formálódnak a korral, egészen halálunkig. A tudományt emiatt az is érdekli, lehetséges-e szándékosan megváltoztatni valakinek a személyiségét, és ha igen, milyen gyorsan valósítható ez meg. Az Iflscience cikke összefoglalta a téma kapcsán a legfontosabb tudnivalókat.

Az öt legfontosabb személyiségjegy

Tudományos szempontból a személyiségváltozás nem azt jelenti, hogy jobb lesz valakinek a humorérzéke, vagy elbűvölőbbé válik. A szubjektív jegyek helyett a kutatók számszerűsíthető változásokat keresnek az úgynevezett Big Five személyiségmodellen belül. A Big Five a személyiségpszichológia egyik legfontosabb modellje, amely az öt legalapvetőbb személyiségvonást foglalja össze, melyek a következők: lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás, intellektus, barátságosság és extraverzió.

Persze egy ember személyisége sokkal bonyolultabb annál, mintsem néhány jegyre leszűkítve átfogó képet lehessen kapni róla, a kutatók szerint ugyanakkor ezekben a kategóriákban a jelentősebb eltérések alapvető változásokat hozhatnak egy ember jellemében. Sőt, általában az életében is: kutatások szerint egyes személyiségjegyek dominanciája szorosan összefügg az élethosszal, a válások gyakoriságával, vagy a munkahelyi státusszal.

Felnőttkorban is tovább formálódik a személyiségünk. Fotó: Getty Images

Kellő önismerettel rendelkező emberek felismerhetik például azt, hogy a személyes kapcsolataikban kialakuló konfliktusok személyiségük bizonyos aspektusaihoz kapcsolódnak. Ezen megpróbálhatnak változtatni, ami persze nem teljes személyiségváltozást jelent, ilyenkor csupán egyetlen tulajdonságra koncentrálnak - mondta Mathias Allemand, a Zürichi Egyetem pszichológusa, aki régóta végez kutatásokat a témában.

Megváltoztathatóak bizonyos személyiségjegyek akarattal?

Allemand jelenleg egy olyan kutatási projektet vezet, melyben megváltoztatni kívánt személyiségjegyek formálásában segít embereknek. "A személyiség megváltozhat felnőttkorban, sőt akár idős korban is. Bizonyos változások önmaguktól, mindenféle beavatkozás nélkül is végbemennek, jellemzően azonban nagyon lassú, hosszú folyamat részeként" - mondja Allemand. Egy 2019-ben publikált, hosszú távú tanulmányt idézett, amely feltárta, hogyan változhat az emberek személyisége ötven év leforgása alatt. A szerzők 1795 amerikai tinédzser személyiségjegyeit mérték fel, majd újra elemezték ugyanazokat a résztvevőket, amikor a 60-as éveik közepén jártak. Az eredmények szerint az emberek csaknem felénél jelentős változást figyeltek meg mind az öt személyiségjegyben ez alatt az 50 év alatt.

Egy másik tanulmány arra mutatott rá, hogy bizonyos személyiségvonások specifikusan az élet bizonyos szakaszaiban mennek keresztül változáson. Az emberek 20 és 40 éves koruk között hajlamosak kevésbé neurotikussá és lelkiismeretessé válni. Eközben a tapasztalatokra való nyitottság és a szociális vitalitás - az extraverzió egyik összetevője - jellemzően serdülőkorban növekszik, idős korban viszont csökken. Ezek a személyiségváltozások akaratunkon kívül, természetes módon zajlanak le, viszont bizonyos kutatások szerint mindezt mesterségesen is elő lehet idézni vagy fel lehet gyorsítani.

Tavaly Allemand és munkatársai publikáltak egy tanulmányt, amelyben 1523 résztvevő személyiségét próbálták megváltoztatni egy okostelefonos alkalmazás segítségével. A PEACH (Personality coACH) néven ismert alkalmazást a legújabb pszichoterápiás kutatásoknak megfelelően alakították ki. Három hónapig alkalmazták ezt az applikációt a résztvevők, melyben olyan apróbb tanácsokat adtak, amelyek hosszú távon segíthetik bizonyos személyiségjegyek megerősödését vagy visszaszorulását. Az eredmények szerint már a három hónapos vizsgálati fázis alatt is lelkiismeretesebbé vagy extrovertáltabbá válhattak a résztvevők, és ezek a változások a szintén három hónapos utánkövetés ideje alatt is megmaradtak. Mindez azt jelentheti, hogy célzott szemléletformálással a személyiség rövidebb idő alatt is átalakítható - hangsúlyozta a szakember.