Maszkot kapnak a csokimikulások is

"Biztosra vesszük, hogy idén a Télapónak is szájmaszkot kell húzni a COVID miatt. Így újragondoltuk és megalkottuk a szájmaszkos csokimikulásunkat elsőként, ami már most nagy sikert arat, mert újdonság, bár egy kicsit vicces és sajnos egyben morbid is" - idézi a Sokszínű Vidék Rimóczi László grillázsmestert, a Magyar Grillázs Szövetség elnökét.

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Nem a lajosmizsei csokimikulások az első képviselői a maszkos műfajnak. Mint azt korábban megírtuk, idén húsvétkor egy belga csokoládékészítő-mester is hasonló ötlettel rukkolt elő, aki egy jótékonysági akció keretében készített védőmaszkos csokinyuszikat. A befolyt összeget egy alapítvány számára ajánlotta fel, hogy orvosi védőeszközöket vásároljanak belőle.