"Már nem mernek kezdeményezni a férfiak"

A brit Good Morning Britain reggeli beszélgetős műsor egyik közelmúltbeli adásában is felvetődött ez a téma. Az egyik meghívott vendég, Nirpal Dhaliwal újságíró kategorikusan kijelentette, hogy férfiként nem adná át a helyét a buszon egy fizikailag teljesen egészséges és ép nőnek. Véleménye szerint a férfiak is éppúgy elfáradnak egy hosszú munkanap végére, ráadásul ugyanúgy kifizetik a jegyet vagy bérletet, mint a nők, így nem lát okot rá, hogy miért kellene felállnia az üléséről egy ilyen helyzetben. Mindazonáltal egy várandós vagy valamilyen egészségügyi problémával küzdő nőnek természetesen gondolkodás nélkül felajánlaná, hogy üljön le helyette. Hozzátette, a mai férfiak össze vannak zavarodva, hiszen nem értik, hogyan működhet a lovagiasság a modern világban. Olykor a nők szinte majd' leharapják a fejüket, holott csak segíteni szeretnének, illetve kedvesek szeretnének lenni.

"Hogyan látod, vajon arról van szó, hogy néhány feminista rontotta el a helyzetet mindenki számára, akik agresszívan reagáltak, amikor egy férfi segíteni szeretett volna nekik?" - tette fel a kérdést Kate Garraway műsorvezető a beszélgetés másik vendégének, Noreen Khan rádiós és televíziós előadóművésznek. Válaszában a hölgy hangsúlyozta, bár feministának tartja magát, mégsem támadna le egyetlen férfit sem pusztán azért, mert lovagiasan viselkedett vele. "Ha úgy dönt, hogy kinyitja nekem az ajtót, esetleg felajánlja, hogy segít a csomagjaimmal, akkor elfogadom, még ha egyébként nem is kértem őt erre" - mondta, hozzátéve, hogy kifejezetten goromba dolognak tartja élesen visszautasítani egy férfi segítségét. Khan szerint a feminizmus és a lovagiasság képes egymás mellett létezni, anélkül, hogy ellent mondanának egymásnak. Rámutatott továbbá, hogy a nők és a férfiak egyenlő értékekkel rendelkeznek, így nemcsak egy férfi tarthatja meg az ajtót egy nő számára, hanem fordítva is éppúgy megtörténhet ez az udvariasság jegyében.

Összeférhetnek-e a lovagias gesztusok a feminizmussal? Fotó: iStock

"Az egyenjogúság nem jelent egyformaságot"

A téma kapcsán megkérdeztük dr. Kibédi Varga Katalin etikett-tanárt, az Etikett Iskola alapítóját, hogy véleménye szerint egy férfinak milyen módon illene viselkednie ma ezekben a hétköznapi szituációkban. A szakértő úgy fogalmazott, egyrészt egyetért a Noreen Khan által elmondottakkal, miszerint a viselkedéskultúra lényege éppen az, hogy igyekszünk minden helyzetben tekintettel lenni másokra. Ebből a szempontból tehát valóban egy nő is nyújthat bármikor gesztusértékű segítséget egy férfinak. Másrészt viszont megérti a férfiakat is, ha nehezen igazodnak el ez ügyben manapság. "Sok olyan férfi kliens fordul hozzánk, akik arra panaszkodnak, hogy bár szívesen megtennék ezeket a gesztusokat, de már nem mernek kezdeményezni, nehogy a nők valamilyen hátsó szándékot tulajdonítsanak az udvarias viselkedésüknek."

Kifejtette, sok nő azért hárítja el ezeket az apró udvarias megnyilvánulásokat, mert úgy gondolják, hogy ellenkező esetben az alsóbbrendűségüket ismernék el. Elvégre egy nő is elég erős ahhoz, hogy kinyissa magának az ajtót, hogy egyedül felvegye a kabátját, valamint a vacsoráját is ki tudja fizetni magának. "Valójában ezt nem is vonja kétségbe senki. Szerintem lehetne a nemi szerepeket kissé könnyedebben, játékosabban kezelni. Ráadásul ez egy kölcsönös dolog: ahogy a nő megenged a férfinak ilyen gesztusokat, viszonzásképpen ő is éppúgy tesz gesztusokat a férfi felé. Úgy gondolom, hogy az egyenjogúság nem jelent egyformaságot, és ezek tényleg olyan kedves gesztusok, amelyekért kár lenne, ha kimennének a divatból, mert egész egyszerűen jó érzéssel töltenek el bennünket" - fogalmazott az etikett-tanár. Jó tanácsként még hozzátette, hogy amennyiben kétségei vannak, a férfi inkább kérdezze meg a nőt, hogy van-e bármilyen kifogása a dolog ellen, mielőtt felajánlana egy gesztust például a közös vacsora kifizetésére vagy a hölgy kabátjának felsegítésére.

Nem érdemes a feminizmus nevében ráripakodni a férfira

"A lányok mindig kedvesek, a fiúk pedig nem sírnak." Vajon hogy hatnak a két nem képviselőire azok a szerepek, életutak, amelyeket a társadalom elvár tőlük? Részletek itt.

"Hölgyeké az elsőbbség, nőké a jog" - idézte fel a mondást Antoni Rita újságíró, nőjogi aktivista, a Nőkért Egyesület elnöke, kifejtve, hogy a feminizmus által kivívott nemi egyenlőséghez képest személy szerint nem sajnálja a lovagiasság háttérbe szorulását. "Egy ajtónyitásnál sokkal fontosabb, hogy a férfiak egyenrangú emberként tiszteljék a nőket. Boldogan becserélném az ajtóban előreengedést a döntéshozatalba beengedésre" -szögezte le.

Véleménye szerint a lovagiasnak tartott megnyilvánulások önmagukban nem többek, mint formaságok. Nem lehet tudni, hogy milyen tartalom van mögöttük, így értelmetlen pusztán egy-egy ilyen megnyilvánulás alapján a nők iránti tiszteletet vagy éppen annak hiányát feltételezni. "Annyiról van szó, hogy az adott férfi a szocializációja során tanult viselkedésmintát követi ilyenkor. Lehet, hogy valóban tiszteli a nőket, és lehet az is, hogy pont ezekkel a gesztusokkal igyekszik a tisztelet hiányát elfedni - ennyiből nem tudhatjuk. Én ezeket a megnyilvánulásokat nem igénylem, ugyanakkor kontraproduktívnak tartom a feminizmus nevében leharapni egy férfi fejét, ha ilyen formában igyekszik udvarias lenni" - mutatott rá a nőjogi aktivista.

"Tegyünk viszont különbséget aközött is, hogy egy ilyen gesztus magánjellegű helyzetben, például randevún történik-e (ami teljesen rendben van és az adott párra tartozik), vagy pedig egy politikus igyekszik a lovagiasságával villogni, miközben leszavazza a nők elleni erőszak megfékezésére szolgáló áldozatvédelmi dokumentum, az Isztambuli Egyezmény magyar jogrendbe illesztését - ez viszont nagyon nincs rendben! Felidéznék egy történetet, ami szemléletesen ábrázolja, hogy miért nem boldogítja a feministákat a lovagiasság: 2012 szeptemberében a családon belüli erőszak ellen 4-5 gyerek szülését javasló Varga István képviselőt azzal védte egy kolléganője, hogy »mindig előreenged a liftben«" - zárta gondolatait Antoni Rita.