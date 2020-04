Koronavírus: rengeteg előnye is van

1. Átgondolhatjuk az életünket

Bezártságra vagyunk kárhoztatva az utóbbi hetekben, amit azonban arra is használhatunk, hogy alaposan átgondoljuk az életünket. Most nem kell rohannunk, van időnk elmerengeni, vajon valóban a megfelelő partner van-e mellettünk, mi a helyzet a munkánkkal, szeretnénk-e valami újat tanulni a jövőben. Ha úgy alakul, le is írhatjuk, min kívánunk változtatni, milyen céljaink vannak, mit ígérünk meg magunknak - a lista sokat segíthet a későbbiekben.

Egészségmegőrző tippek az otthoni munkához A koronavírus terjedésének lassítása érdekében az érintett országok lakóinak csak a legszükségesebb esetekben célszerű kimozdulniuk. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot, amelyek segíthetnek a mentális és fizikai egészség megőrzésében. Részletek itt.

2. Megnyugodhatunk

Amikor éppen nem világmegváltó terveken agyalunk, kapcsoljunk ki, nyugodjunk meg. Ezekben a vészterhes időkben különösen fontos, hogy befelé is figyeljünk, csak így bírhatjuk ugyanis ki a megpróbáltatásokat. Ennél jobb alkalom nem lesz például arra, hogy - ha eddig nem tettük - megtanuljunk valamilyen relaxációs technikát, aminek segítségével kisimíthatjuk idegeinket. Meditáció, autogén tréning, agykontroll, légzőgyakorlatok, jóga - a lehetőségek tárháza végtelen. Ha elsajátítottuk az alapokat, gyakorolni se felejtsünk el!

3. Elmélyíthetjük kapcsolatainkat

Az elszigeteltség jó dolgokat is kihozhat az emberből, például azt, hogy elkezdi keresni mások társaságát - még ha csak a virtuális térben teszi is. Így elmélyülhetnek a már meglévő kapcsolataink barátainkkal, családtagjainkkal, arra pedig ugyancsak van esély, hogy olyanokkal is "összemelegszünk", akikkel előtte tartottuk a távolságot. Végre nem kell hosszasan egyeztetni, helyszínt választani, kiöltözni stb. Ha találkozni szeretnénk valakivel, egyszerűen csak felhívjuk, és máris indulhat a beszélgetés, kikapcsolódás, szórakozás.

A karantén alatt végre van időnk átgondolni az életünket. Fotó: Getty Images

4. Megtanulhatunk együtt és egyedül lenni

Jelenleg a legtöbb időnket otthon töltjük, ami új tapasztalatot jelent akkor is, ha a járvány előtt egyedül éltünk, és akkor is, ha a párunkkal, családunkkal. Az összezártság egészen különleges megvilágításba helyezi az együttlétet, az izoláció pedig az egyedüllétet. Ha eddig azt hittük, tudunk másokkal vagy magányosan élni, most lehet, hogy mégis úgy érezzük, nem vagyunk mi ebben olyan profik. De milyen jó, hogy próbára tesz minket az élet!

Letesztelhetjük alkalmazkodóképességünket, türelmünket, kreativitásunkat, segítőkészségünket, önmagunk iránt érzett szeretetünket, és fejlődhetünk az új kihívások által. Többek lehetünk, jobbá tehetjük magunkat, kapcsolatainkat. A jövőben már se az nem lesz probléma, hogy másokkal éljünk együtt, se az, ha valami miatt egyedül maradunk.

5. Pozitívabbá tehetjük a szemléletünket

A legfontosabb dolog, amit a járványhelyzetből profitálhatunk, az az, hogy megtanulhatunk a pozitív dolgokra koncentrálni. Amikor ennyire rossz a helyzet, és nem tudjuk befolyásolni a történéseket, akkor nem tehetünk mást, minthogy belenyugszunk az elkerülhetetlenbe, és minden napban keresünk valamit, ami lelkesít, boldoggá tesz, átsegít a nehézségeken. Ez egy nagyon hasznos képesség, és valószínűleg a legtöbben még nem sajátították el - pedig nemcsak a jelenlegi szituációt könnyíti meg, hanem egész hátralévő életünkben is segíthet.