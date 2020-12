Koronavírus: megölelhetjük szeretteinket karácsonykor?

Milyen pozitív hatásai lehetnek egy ölelésnek? Részletek itt.

"Lehet, hogy valaki inkább választja azt, hogy megöleli az unokáját, mert számára az sokkal fontosabb, mint az, hogy fél a vírus okozta veszélyektől" - mutatott rá Goschi Gabriella klinikai szakpszichológus az InfoRádiónak nyilatkozva. Kifejtette, minden ajánlás fontos a mostani súlyos időszakban, erősítve ez emberekben az óvintézkedések fontosságát. Kiemelte ugyanakkor, hogy mégis csupán ajánlásról van szó, fontos ugyanis, hogy a kritikus periódusokban megtaláljuk azokat a megoldásokat a mindennapi élet kérdéseiben, amelyekkel valóban azonosulni tudunk, és amelyek révén másokat megóvva is hitelesen tudunk cselekedni.

Karácsonykor érdemes megtalálni az arany középutat a fizikai védekezés és a lelki egészség között.

Goschi Gabriella szerint tudatosítani kell magunkban, hogyan viszonyulunk a mostani helyzethez, ezáltal hogyan tudunk úgy ünnepelni, hogy közben az idősebb korosztály is védeni tudjuk. E téren pedig figyelembe kell venni, hogy a biológiai egészség mellett legalább annyira fontos a lelki egyensúly is, amely nem mellesleg immunerősítő hatással is bír.

Beszélgessünk tehát idősebb szeretteinkkel arról, ők hogyan szeretnék megélni a karácsonyt. Nem biztos, hogy számukra éppen a távolságtartás a legfontosabb. Az ölelés már csecsemőkortól kezdve szeretetünk legalapvetőbb megnyilvánulása. Főként az idős családtagok számára sokszor az élet értelmét is jelentheti az unoka ölelése vagy egy csecsemő kézben tartása. Éppen ezért a klinikai szakpszichológus szerint érdemes lehet megőrizni ezeket a gesztusokat, ha ebben mind a két fél egyetért, bármennyire is súlyos legyen a pandémiás helyzet.