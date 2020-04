Koronavírus: így oldják meg a többgenerációs családok

Amerikában 64 millióan élnek többgenerációs családban, azaz minden ötödik ember, s nem ritkák az olyan famíliák sem, mint a Missouri állambeli Walkerék, ahol a legfiatalabb rokon 3, a legidősebb azonban 96 éves. A 63 éves Wilma Walker, férjével, édesanyjával, lányával és annak két gyermekével él egy fedél alatt, s főképp ő az, aki mindannyiukra gondot visel. Mint mondta, sosem hitték volna, hogy egyszer kockázatot jelent majd az, ahogyan élnek. Eddig csak az előnyeit látták kiterjedt családjuknak, többek között a pénzügyi biztonságot, a közös étkezéseket, s azt, hogy a gyerekekre mindig van, aki vigyázzon. Most viszont óriási a kockázat, hiszen a fiatalabbak akár tünetmentesen is hordozhatják az új koronavírust, míg az idősebbekre a kórokozó által előidézett Covid-19 betegség halálos veszélyt jelent. Az NPR cikkében több érintett család hétköznapjait is bemutatja, mi közülük kettő tapasztalataiból szemezgettünk.

Több generáció együttélésének számos előnye van, ám járvány idején fokozza afertőzéskockázatát.

Fotó: Getty Images

Önkéntes karanténban a család

Az egyik legfontosabb, hogy a családtagok mindegyike önkéntesen karanténba vonult, hogy ezzel is minimalizálja a háztartáson kívüliekkel való érintkezést, s így az új koronavírus behurcolásának az esélyét. Naponta többször fertőtlenítenek, sokszor mosnak kezet, s lehetőleg egyszerre csak egy ember hagyja el a lakást a legnagyobb óvintézkedések mellett. Amit lehet inkább házhoz rendelnek. Emellett pedig igyekeznek egymás között is tartani a távolságot.

Legyen egy biztonságos szoba

Nagy kihívás megoldani a gyermekek és az idősek elválasztását egy otthonon belül. Amíg ugyanis a felnőttek képesek felmérni, hogy akár egy szeretetteli öleléssel is nagy bajt okozhatnak, addig a kicsik akaratukon kívül is megfeledkezhetnek az óvintézkedésekről. Az említett Walker család 96 éves matrónájának épp ezért van egy külön, jól felszerelt szobája. Oda bármikor könnyen visszavonulhat a gyerekzsivaj és a kórokozók elől is, s náluk ez eddig bevált. Bár megjegyzik, nem most kezdték óvni a betegségektől Evelynt. Már évek óta kialakult gyakorlata van a távolságtartás ezen formájának, hiszen egy sima influenzajárvány is veszélyeztetheti a dédit.

A gyerek nem mehet bevásárolni

Nem mindenhol tud azonban elzárkózni a mama. Az Illinois állambeli 74 éves Maxine Edwards például ízületi problémái miatt nehezen mozog, így jobbára a nappaliban tölti idejét, sőt ott is alszik egy kihúzható fotelágyon. Az asszony lányával és 4 éves unokájával Kinsley-vel él, aki most, hogy járvány van, nemcsak óvodába, de sehová sem jár. Játékait rendszeresen fertőtlenítik, ahogyan a ház minden felületét, így próbálva minimalizálni a kockázatokat. Kinsley a bevásárlásokból is kimarad. Ennek fő oka az, hogy egy gyerek hajlamos mindent megfogni, megérinteni, így nagyobb eséllyel visz haza nem kívánt "vendéget" a lakásba.

Ez kell a családi békéhez Ahhoz, hogy a koronavírus-járvány alatt ne uralkodjon el otthon a káosz, segítség lehet egy jól kitalált napirend, ami kellően rugalmas, mégis jó kapaszkodó, hogy a szülőknek ne kelljen minden percben azon aggódni, mit csináljon a gyerek. Kattintson tippjeinkért.

Bár minden bemutatott család aggódik, s félti idősebb szeretteit, egyiknél sem gondolkodtak azon, hogy a járvány idejére elváljanak egymástól. "Már 10 éves koromban tudtam, hogy ha a szüleim idősek lesznek, szeretnék gondot viselni rájuk" - mondta Wilma Walker, aki apja halála után, 15 évvel ezelőtt költöztette magához édesanyját, s saját bevallása szerint imádja, hogy körülötte van az egész nagy család.

Itthon egyre kevésbé jellemző

Magyarországon az elmúlt húsz évben felére csökkent a többgenerációs családok aránya, 100-ból mindössze két háztartásban él együtt három vagy annál több nemzedék. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2011-es adatai alapján körülbelül 200-250 ezer embert élhet ilyen családokba, s jellemzően az Észak-Alföldi régióban és a Dunántúlon lakik egy fedél alatt egyszerre több korosztály tagja. A járvány szempontjából azonban még előnyös is lehet, hogy az utóbbi időben megnövekedett az egyszemélyes háztartások aránya, a KSH 2016-ban készült felméréskor a magyar lakosság 30 százaléka élt egyedül.

