Koronavírus: a divattörténet része lett a maszk

A tárlatot - amit nemrég az év kiállítása szűkített listájára is beválogatott a zsűri - eredetileg áprilisig tervezték a szervezők. Azonban a koronavírus-járvány miatt a múzeumban nem volt más esemény, így a kiállítás a tervezettnél tovább, szeptemberig maradhat nyitva.

Divatos védőeszköz

A már meglévő divattörténeti bemutatót Szatmári Judit, a tárlat kurátora csillogós egészségügyi maszkokkal egészítette ki. Volt olyan tervező, aki a már kiállított flitteres estélyihez tervezett "koronavírusbiztos" kiegészítőt, de a múzeum saját maszkot is készített. A divattörténeti kiállítás körüljárja, hogyan fejlődött a csillogás divatja a 18. századtól napjainkig, és egyúttal bemutatja azt is, hogy az ember öltözködését mennyiben befolyásolja a reprezentáció, a státusz és az egyéni döntés.

Erzsébet királyné esküvői ruhájának csillogós uszálya mellett Medveczky Ilona csillogós fellépőruháját vagy a USE dizájner darabjait mutatják be a Templomtérben. Az anyag gerincét a Kiscelli Múzeum textilgyűjteménye adja, ami a klasszikus darabok mellett sok kivételes kortárs darabot is felvonultat, így láthatóak Abodi, Artista, Camou, Je suis belle, Konsánszky Dóra, Tóth Bori vagy USE Unused ruhái is.

