Kiderült, mitől lesz valaki unalmas

Nehéz pontosan meghatározni, mi is számít unalmasnak, hiszen sokan sokfélék vagyunk, így az ízlésünk alapján eltérő dolgok kelthetik fel az érdeklődésünket. Sokan élénk figyelemmel követnék például egy ornitológus előadását a különböző madárfajokról, míg mások bóbiskolnának alatta, de ugyancsak unalmasnak találhatják sokan az olyan, egyébként népszerű hobbikat, mint például a horgászat vagy a sakk. A Science Alert oldalán is ismertetett, friss kutatásban megpróbálták mégis összegyűjteni azokat a dolgokat, amelyeket átlagosan a legtöbb ember érdektelennek tart. Kitértek azokra a tulajdonságokra is, amelyek alapján unalmasnak találhatunk egy embert.

Könyvelés és takarítás a legunalmasabb munkakörök között

A kutatók öt különböző tanulmányban több mint 500 embert kértek meg, hogy rangsorolják a sztereotipikusan legunalmasabb emberi jellemvonásokat, hobbikat és munkákat. Az Essexi Egyetem pszichológiai kutatója, Wijnand Van Tilburg arra kérte a résztvevőket, hogy írjanak egy listát az unalmas tulajdonságokról, majd rendezzék sorrendbe azokat.

A humorérzék hiánya is egyike a legunalmasabb tulajdonságoknak. Fotó: Getty Images

Az önkéntesek az adatelemzést, a könyvelést, az adózást/biztosítást, a takarítást és a banki munkát sorolták az öt legunalmasabb munkakörök közé. A hobbik közül a legunalmasabbnak az alvást, a vallási eseményeken történő részvételt, a tévézést, az állatok megfigyelését, illetve a matematikai feladatok megoldását tartották a résztvevők. Az emberi tulajdonságok közül pedig az érdektelenséget, a humorérzék hiányát és az állandó panaszkodást emelték ki a résztvevők, illetve azt, hogyha valakinek semmilyen témáról nincs saját véleménye.

Nem meglepő módon minél több halmozódik ezekből a szürke tulajdonságokból, összességében annál érdektelenebbnek tartjuk az embert. Ennek pedig komoly társadalmi következményei is lehetnek, hiszen az unalmasnak vélt emberek szociális élete is egysíkúbb, kevesebbet tartózkodnak társaságban és a baráti körük is szűkebb.

Az egyetem kutatói kiemelték azt is: egy viszonylag kislétszámú tanulmányt végeztek el, a résztvevők többsége pedig az Egyesült Államokban élt, így az eredmények nem feltétlenül reprezentatívak. A világ más pontjain valószínűleg más munkaköröket vagy emberi tulajdonságokat tartanának unalmasnak.