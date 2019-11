Kiderült, mire használjuk mobilunkat

A mobil már rég nem csak azért van nálunk, hogy telefonáljunk vele - olvasható a Be Social közösségimédia-ügynökség közleményében. A mobiltelefonok használatával kapcsolatban, több mint 5000 ember online megkérdezésével végzett felmérés eredményei azt mutatják, hogy egész másként használják ki telefonjuk funkcióit a fiatalok és az idősebbek, valamint a férfiak és a nők.

A megkérdezettek 87 százalékának van mobilnet a telefonján, 30 százalékuk állította magáról, hogy egy lépést sem tesz a telefonja nélkül, és csupán 10 százalékuk véli úgy, hogy a mobil mindössze egy eszköz, amit leginkább telefonálásra használ. Mintegy egyharmadukra mondták már ismerőseik, hogy mobilfüggők. A kérdőívben a válaszadóknak 13 állítás közül kellett kiválasztaniuk a rájuk illőeket, az első három helyre pedig végül olyanok kerültek, amelyek éppen arra utalnak, hogy minden szabad percüket megpróbálják mobilozásra használni. A legnépszerűbb válaszok:

Ha unatkozom, a telefonomhoz nyúlok. Tömegközlekedési eszközön, autóban utazva mobilozok. Tévézés közben a mobilomat nyomkodom.

Az okostelefonok egyik legnépszerűbb funkciója a levélolvasási lehetőség. Fotó: iStock

A 14 és 25 év közöttiekre még inkább jellemzőek ezek a válaszok: 10 százalékkal nagyobb arányban nyomkodják telefonjukat tévézés közben, és 22 százalékkal nagyobb arányban vannak köztük olyanok, akik utazás közben mobiloznak. A nem toplistás válaszok között is akadtak meglepő eredmények: átlagosan minden 20. válaszadó szokott vezetés közben üzenetekre reagálni, ráadásul a férfiak körében ez az arány közel kétszer magasabb. Emellett a megkérdezettek 13 százaléka vallotta be, hogy előfordul, hogy tárgyalás vagy tanóra közben is a mobilját nyomogatja.

Mire használjuk a mobilt?

Meglepő, de a válaszadók körében az okostelefonok legnépszerűbb funkciója, hogy megtudhatjuk, milyen lesz az időjárás. Ezt szorosan követi az e-mailek írása és olvasása, a dobogó alsó fokán pedig a térkép vagy navigáció használata áll. Chat, közösségi média, netes keresés, időjárás figyelése és hírolvasás - összességében ezekre használjuk leggyakrabban és legszívesebben a mobiltelefonunkat. Az SMS kezd kikopni a divatból, amit jól mutat, hogy a megkérdezettek alig egytizede ír vagy fogad ilyen üzenetet mindennap.

Eközben akadnak olyan funkciók, amelyek még nem terjedtek el eléggé, illetve amelyeket kifejezetten nem szeretünk mobilon csinálni. Ezek között első helyen áll az egy érintéses fizetés, második a banki ügyintézés, harmadik pedig az olvasás. Az előfizetős szolgáltatások is még csak most kezdenek népszerűvé válni. A válaszadók 30 százaléka fizet valamilyen szolgáltatásér: mind közül a Spotify a legnépszerűbb, megelőzve az HBO GO-t, a Netflixet és az Amazon Prime-ot.

A chat ennyivel népszerűbb az SMS-nél

Ami a fiatalabb generációt illeti, a 14-25 éves korosztály az átlagosnál intenzívebb, ha képi tartalomról van szó: 61 százalékuk naponta néz videót a telefonján, ami pont kétszer annyi, mint a felmérésben válaszolók átlaga. Chatelésre, netes keresésre és fényképezésre szintén gyakrabban használják a telefont a 14-25 közöttiek, mint az idősebbek. A hírolvasás az egyetlen tevékenység, amely hátrébb szorult esetükben - 7 százalékkal kisebb arányban jelölték meg gyakori mobilos tevékenységként.

Ha már lehetne, akkor a legtöbben gyors egészségügyi diagnózisra használnák a mobiljukat, esetleg szabad parkolóhelyet keresnének vele, vagy egy okosotthon vezérlését irányítanák. A 14-25 éves korosztály mindennapjait pedig az könnyítené meg leginkább, ha a buszbérletük mutathatnák fel a mobiljukon, náluk ugyanis ez került az első helyre.

A csevegő applikációk (Viber, Whats App stb.) használata egyre elterjedtebb: a válaszadók 45 százaléka rendszeresen kommunikál ezekkel, és mindössze 6 százalékuk mondta azt, hogy még nem próbálta ki egyiket sem. A rendszeres felhasználók között nagyobb arányban szerepelnek a 14-25 évesek, valamint azok, akikre már mondták ismerőseik, hogy mobilfüggők. A csevegő appokban a fotók, videók küldése a legnépszerűbb a szöveges üzenetküldési lehetőségen kívül. Ezt követi a matrica- és GIF-küldés. A 14-25 év közöttiek különösen gyakran veszik igénybe ezeket a funkciókat, így náluk a videochat közbeni filterek használata is kétszer olyan magas, mint az átlag.

A legnépszerűbb fotótéma

A felmérés arra is kíváncsi volt, mit fotóznak leggyakrabban a válaszadók. Sorrendben a természet-, a családi és gyerek-, valamint az épületfotók bizonyultak a legnépszerűbbeknek, míg a szelfi csupán ezek után következik. Ezzel együtt minden negyedik válaszadó rendszeresen készít saját magáról képet. Valamelyest más a helyzet a 14-25 éveseknél: minden második fiatal készít rendszeresen önarcképet telefonjával.

Biztonságban tudhatjuk-e adatainkat és magunkat?

Jobban megoszlik a mezőny, ha az adatok biztonságáról van szó. Az eredmények szerint a férfiak és a fiatalok tájékozottabbak és tudatosabbak e téren: nagyobb arányban vannak köztük azok, akik ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel védik adataikat a telefonjukban. Az összes válaszolót figyelembe véve a legtöbben úgy gondolják, megfelelő védelemnek számít, ha telefonjukat mindig magukkal viszik és ügyelnek rá. Csak ezt követi a valódi adatvédelemnek számító ujjlenyomat-használata és a biztonsági kód megadása.

A felmérés résztvevőinek több mint fele gondolja úgy, hogy lehet káros egészségügyi hatása a mobilozásnak, szemben azzal a 11 százalékkal, aki ezt mendemondának tartja. Érdekesség, hogy éppen a mobilfüggőnek mondottak aggódnak jobban a káros hatások miatt: közel kétharmaduk gondolja úgy, hogy a mobilhasználat egészségügyi kockázatokkal jár. Náluk már csak a 14-25 éves korosztály aggódik jobban: az ő csoportjukban 72 százalék azok aránya, akik valószínűsítenek valamilyen negatív hatást.

"A felmérésből jól látszik, hogy Magyarországon is egyre gyorsabban terjednek az online fizetős szolgáltatások, amelyek drasztikusan átalakítják a tartalomfogyasztási szokásainkat, így egész iparágakra lesznek hatással itthon is" - összegezte azt eredményeket Forgács Mariann, a felmérést készítő Be Social társtulajdonosa. Hozzátette, a Z-generáció tagjai Magyarországon már ugyanúgy a mobiljuk köré építik társas kapcsolataikat, ahogy kortársaik is teszik Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon.