Két trükk, amellyel leküzdhető a szorongás

Egyfajta ördögi kör, hogy minél inkább igyekszünk az irányításunk alá vonni mindent az életünkben, annál szorongóbbá válunk - állítja a szakértő. Mit tehetünk annak érdekében, hogy kevesebb negatív érzelem árnyékolja be a mindennapjainkat?

És hogy miért jó ez? Nos, következetes gyakorlással mindössze napi 15 percbe zsúfolhatjuk az aggódó hangokat a fejünkben ahelyett, hogy a nap 24 órájában azokon pörögnénk. Lássuk be, innen nézve máris nem hangzik rosszul a lehetőség.

Amint ezt rutinná alakítottuk, bármikor, amikor azon kapjuk magunkat, hogy az előre meghatározott időkereten kívül aggodalmaskodunk valamin, automatikusan emlékeztessünk magunkat arra, hogy ennek még nem jött el az ideje, illetve később biztosan lesz módunk arra, hogy problémáinkon gondolkodjunk. Ha pedig elérkezik a nap azon szakasza, amelyet erre a célra áldozunk, engedjünk ki magunkból mindent, amit csak lehet. Üljünk le, vegyük sorra a gondjaikat, mindent, ami nem áll az irányításunk alatt, de bosszúságot okoz. Még akár le is írhatjuk a gondolatainkat, ha úgy jobban esik. A 15 perc leteltével aztán engedjük el a gondokat, és térjünk vissza a megszokott teendőinkhez.

Elsőre kétségkívül furcsán hangzik az ötlet, kutatások igazolják azonban, hogy kifejezetten hasznos, ha tudatos megtervezzük, mikor szeretnénk kiengedni negatív érzelmeinket . Hagyjunk magunknak erre 15 percet mindennap. Akár a naptárunkba is beírhatjuk, a lényeg, hogy konzekvensen fordítsunk erre időt napról napra. És igen, úgy kell ezt nagyjából magunkban megfogalmazni, hogy "minden este 7 óra és negyed 8 között aggódni fogok". (Bár célszerű nem a lefekvés előtti időszakra időzíteni ezt, máskülönben nehezebben fogunk elaludni utána.)

Az első, hogy igyekezzünk felmérni, mi tartozik és mi nem tartozik a saját hatáskörünkbe . A példa kedvéért: arra lehet ráhatásunk, mennyire vonzza a szemet egy marketinghirdetésünk, arra viszont ezen túlmenően nincs, hogy aztán a vásárlók ténylegesen meg is veszik-e a termékünket. Ugyanígy megadhatunk például alkalmazottainknak minden szükséges eszközt a sikeres munkavégzéshez, azt azonban már nem tudjuk erőnek erejével átvinni, hogy produktívabbak legyenek. Ahogy megpróbálunk egészséges egyensúlyt kialakítani az általunk irányítható és nem irányítható dolgok között, hamar fel fogjuk ismerni, hogy saját attitűdünket és viselkedésünket megválaszthatjuk, számos olyan külső tényező akad viszont, amely nem áll a kontrollunk alatt.

Öröm az ürömben, hogy egyáltalán nem lehetetlen ezen változtatni. Mondhatni, saját elménk felett átvehetjük az irányítást némi tudatossággal. Morin két egyszerű, de hasznos praktikát is bemutat, amelyeket bevethetünk, ha legközelebb azon kapjuk magunkat, hogy olyasmi miatt aggódunk, amire valójában nincs érdemi befolyásunk.

" Az aggodalom az irányítás iránti vágyunkból ered " - mutatott rá a Psychology Today oldalán megjelent cikkében Amy Morin klinikai szociális munkás, pszichoterapeuta. A szakember szerint gyakran akarjuk kontrollálni a környezetünket, illetve azt, hogy miként jövünk ki egyes helyzetekből. Csakhogy eközben elszívja mentális energiáinkat, hogy olyan dolgok miatt aggódunk, amelyekre valójában nincs kihatásunk, így aztán nem is tudjuk a legjobb formánkat hozni. Mi több, mindez egyéb toxikus szokások melegágya is lehet, kezdve onnan, hogy túl sokat hibáztatjuk magunkat különböző problémákért, egészen addig, hogy folyamatosan parancsolgatunk másoknak.

Tisztelt Doktornő! 25 éves nő vagyok, fél éve államvizsgáztam, 4 hónapja dolgozom adminisztrációs munkakörben, szeretem ezt csinálni. 3/4 éve költöztem össze párommal, akivel 7,5 éve vagyunk együtt. Édesapám 13 éves koromban 1,5 évig tartó daganatos betegségben, 43 évesen elhunyt, ami az idő előrehaladtával egyre inkább fáj, és egyre inkább dühít, hogy miért kellett így történnie, miért épp egy ilyen értékes embernek kellett annyi szenvedést átélnie, és itt hagynia szerető családját. Biztos, ez az eset formált olyan felnőtté, amilyen lettem. Gyakran érzem úgy, bármikor bármelyik szerettemet baj érheti, s ettől nagyon tartok. Nem rettegek, nem érzem betegesnek, de tény, hogy pl. ha nem veszi fel a telefont anyukám (55 éves, dolgozik, egészséges szerencsére), vagy nagymamám (77 éves, egyedül élnek mindketten), rögtön aggódni kezdek, ugye nincs baj... Pár perc - fél óra elteltével ha elérem őket, minden rendbe jön, megnyugszom. De ennél több idő után már szólok olyannak, aki tudom, hogy a közelükben van, hogy látják-e, nézzenek rá, jól van-e. Nem tudom, ez összefügghet-e a témával, de van egy kiskutyánk párommal. Nagyon okos, jól neveljük szerintem. Annyira féltem, hogy amikor rohant felénk játékosan, de ugatva egy felnőtt kutya az úton, sétáltatás közben, én gyorsan felvettem a kutyust, és addig nem tettem le, amíg ott volt a másik. Hiába mondta a gazdája, hogy nem bánt, csak játszani akar, nem mertem letenni, nem bírnám elviselni, ha érte is aggódnom kellene, ha baja lenne, mert őt is nagyon megszerettem. Túlzott ragaszkodás, beteges féltés, vagy ez egy teljesen normális aggódó szeretet? Kellene pszichológushoz fordulnom? Várom válaszát! Előre is köszönöm! R.

Tisztelt Kérdező! Ez a fokozott aggodalom valószínűleg összefügghet édesapja korai elvesztésével. Elmondásából úgy tűnik, hogy veszteség feldolgozása még nem történt meg teljesen. Ebben lehet kollégám segítségét kérni. Félelmeivel kapcsolatb...