Hiányoznak a kávézók (is)

Kétségtelen, hogy a magányosan elfogyasztott feketének is meg vannak a maga előnyei, de a barátainkkal való kávézás sokkal többet jelent annál, mint egy aromás ital közös kortyolgatása. A gyakran kultikus helyeknek számító kávézók már hosszú ideje adnak helyszínt azoknak, akik egy kávé - vagy akár tea, csoki, kakaó - mellett szeretnének kicsit kikapcsolódni, megvitatni a világ eseményeit, és átbeszélni a személyes örömeiket, bánataikat. Egy kellemes környezetben, az illatosan gőzölgő ital mellett sokkal könnyebb kiönteni a szívünket, így ez akár egyfajta terápiának is tekinthető.

Táplálja a testet és a lelket

Számos esetben bizonyításra került, hogy a kávéfogyasztás már önmagában nagyban elősegítheti a kiegyensúlyozott lelkiállapotot. Igazolták például azt is, hogy azok a nők, akik rendszeresen, naponta több csésze kávét isznak, 20 százalékkal ritkábban szenvednek depresszióban. A közös kávézásnak az egyes munkahelyeken is komoly szerepe van: segít, hogy a kollégák sokkal jobban kijöjjenek egymással, így egyfajta csapatépítésnek is tekinthető, amely során akár szoros barátságok is kialakulhatnak.

Kávézzunk együtt, egymással akkor is, ha földrajzilag távol vagyunk! Fotó: Getty Images

A kávébabban előforduló természetes antioxidánsok ráadásul nemcsak a lelkünkre vannak jó hatással, hanem a szervezetünk működésére is. Csillapítják a gyulladást, csökkentik a rosszindulatú daganatok - például a prosztata-, bőr-, vastagbél-, májdaganatok -, valamint a Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, a sclerosis multiplex, a köszvény, a paradontális és a szívbetegségek, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A rendszeres kávéfogyasztás erősíti a csontokat, és még a nagyobb fizikai igénybevételek után jelentkező fájdalmat is jelentősen képes csillapítani.

Online is együtt

Bár kávézni otthon, egyedül is tudunk, a járvány idején a kávéházakat, és emellett gyakran az egyéb személyes találkozókat is mellőznünk kell. Azonban fontos szem előtt tartani, hogy a barátságokat a pandémia időszakában is szükséges ápolni. Egy mély beszélgetés vagy kötetlen, vidám együttlét talán most még sokkal fontosabb lehet, mint előtte bármikor. Ahhoz, hogy ezt a számos nehezítő körülmény ellenére is kivitelezhessük, gyakran nem tehetünk mást, a találkozóinkat át kell helyeznünk az online térbe. Kávézzunk együtt, egymással akkor is, ha földrajzilag távol vagyunk!

Adjuk meg a módját!

Érdemes a barátainkkal való kávézásnak akkor is megadni a módját, ha mindez virtuálisan történik. Ezzel nemcsak a másikat tiszteljük meg, hanem egy kicsit saját magunk is átélhetjük a hétköznapokból való kiszakadás, és a közös programra való készülődés örömét. Különösképpen akkor, ha otthonról dolgozunk, hiszen így végre akad egy jó okunk arra, hogy elővegyük a szebbik ruhánkat, a jobbik kávéscsészénk mellé.

Ha eljön végre a pillanat, figyeljünk arra, hogy a kávézáshoz minden szükséges eszköz és alapanyag a kezünk ügyében legyen, és szervezzük meg azt is, hogy egy időre nyugodtan a barátainkra figyelhessünk: tegyük félre a munkát, gondoskodjunk a gyerekek felügyeletről, és a kutyasétáltatás is intézzük el még a program előtt. Fordítsuk ezt az idő maradéktalanul egymásra, éljük át újra a közös kávézás jótékony hatását, és merítsünk jóval több erőt belőle, mint amennyit egy forró kávé elfagyasztása önmagában nyújthat.