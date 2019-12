Karácsonyi stressz: valós probléma

Sok ember a karácsonyi időszakból őrzi a legszebb gyermekkori emlékeket. A finom családi vacsorák íze és a feldíszített karácsonyfa, illetve az alatta gyülekező ajándékok látványa a gyermekeknek az öröm és a nyugalom szimbólumai. Nem úgy a szüleiké, akiknek ez az időszak a munkahelyi stresszről, az ajándékok miatti rohangálásról és a családlátogatások megszervezése miatti feszültségekről szól. Az egyedül élő emberek pedig karácsonykor még magányosabbnak érezhetik magukat, mint az év többi napján. A karácsonyi stressz tehát egy valós probléma, és fontos foglalkozni vele, hiszen rengeteg ember ünnepét keseríti meg.

Súlyos következménye lehet a karácsonyi stressznek

A karácsonyi ellazulást nem segíti, hogy az ünnepi időszakról egy olyan szélsőségesen idilli kép él a köztudatban, aminek szinte lehetetlen megfelelni. Bár a fejünkben a kandalló előtt boldogan ajándékot bontogató gyermekek varázslatos képe rajzolódik ki, a valóságban előfordulhat, hogy betegségek, munkahelyi problémák, vagy családi konfliktusok rontanak ezen az időszakon.

Az üzletek ezekben a hetekben bonyolítják le a legnagyobb forgalmat, és úton-útfélen botlunk bele újabb kedvezményekbe, amelyek vásárlásra buzdítanak. Sok esetben viszont az ajándékokra sem tudunk annyit költeni, amennyit szerettünk volna. Szinte biztosan nem fogjuk tudni kiélvezni az ünnepeket, ha túlságosan rágörcsölünk arra, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön. A túlzott stressz ráadásul az egészségünkre is komoly hatással lehet.

A karácsonyi stressznek súlyos következményei lehetnek. Fotó: iStock

Korábbi kutatások már azt is gazolták, hogy karácsonykor és az azt követő időszakban, pontosabban decemberben és januárban harmadával magasabb a szívbetegségek kialakulásának aránya, mint júniusban és augusztusban. Igaz, az ünnepi stressz mellett ebben a hideg időnek is jelentős szerepe van. Az alacsony hőmérséklet ugyanis összehúzza az ereket, ami miatt megnő a vérnyomás a szervezetben, ez pedig az amúgy is magas vérnyomású embereknél csak tovább növelheti a keringési betegségek kialakulásának a veszélyét.

A fényszegény, borús decemberi hónapok már önmagukban is rontanak a hangulatunkon. Több kutatás jutott arra az eredményre, hogy a borús idő és a rövid nappalok jelentősen hozzájárulnak a főleg télre jellemző, szezonális depresszió kialakulásához. Ebben az időszakban tehát úgy is lehangoltabbak lehetünk, ha minden a terveink szerint alakul.

Közhelyesnek hangzik, mégis igaz, hogy a legtöbbet úgy tehetünk az ünnepi hangulatunkért, ha annak örülünk, amink van. Ahelyett, hogy a tökéletességre törekednénk, próbáljunk meg minőségi időt tölteni a szeretteinkkel - ennek sokszor nagyobb értéke van, mint a legdrágább ajándéknak. Fordítsunk némi időt magunkra is, már olyan apró kényeztetések is jól eshetnek, mint egy hosszú, forró fürdőzés, kávézás a barátokkal, vagy néhány csendes, nyugodt óra egy izgalmas könyv társaságában.