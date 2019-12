Karácsony egyedül? Így nem lesz boldogtalan

Teremtsünk ünnepi hangulatot

Az egyedül karácsonyozók nagy részének nincs kedve fát állítani, "felöltöztetni" a lakást vagy meggyújtani a gyertyákat az adventi koszorún, mondván: minek az erőfeszítés, ha senki sem látja. Ez azonban nagyon rossz hozzáállás! Nemcsak másokért, magunkért is érdemes ünnepi hangulatot teremteni az otthonunkban. Van egy mondás, miszerint evés közben jön meg az étvágy - elképzelhető tehát, hogy pont készülődés alatt illan el a szomorúságunk, és kapunk kedvet a karácsonyozáshoz.

Süssünk-főzzünk

A sütés-főzésre is igaz, hogy nem csupán az érkező vendégsereg miatt érdemes a konyhában sürgölődni. Kényeztessük magunkat íncsiklandozó ünnepi fogásokkal! Mivel nem várunk senkit, csak és kizárólag a saját ízlésünknek kell megfelelni, és akár új receptekkel is kísérletezgethetünk, ha úgy hozza a kedvünk. Már maga az elkészítés is óriási adag boldogsághormont termelhet, hát még a kész finomságok elfogyasztása! Inspirációnak íme néhány halas recept, és azt is megmutatjuk, hogyan lehet egészséges mézeskalácsot sütni.

Filmezzünk és olvassunk, korlátlanul

Vegyünk elő minden olyan filmet és könyvet, amit energia- vagy időhiány miatt év közben nem sikerült megnéznünk, elolvasnunk, és vessük bele magunkat az izgalmas fantáziavilágokba! Nincs is annál jobb érzés, mint kiszakadni a valóságból, és belehelyezkedni egy különleges szereplő helyzetébe. Ha igazán meg akarjuk adni a módját a pihenésnek, jó meleg takaróba, kényelmes otthoni ruhába bújunk, és készítünk magunknak egy finom nassolnivalót, amely ráadásul még remek D-vitamin-forrás is: ide kattintva elolvasható a recept.

Jótékonykodjunk

Az ünnepre való készülődés közben könnyen szakíthatunk időt egy kis jótékonykodásra is. Nézzünk szét otthon, mit tudnánk felajánlani valamelyik karitatív szervezetnek, vagy ugorjunk le egy közeli boltba, és vásároljunk tisztálkodószereket, tartós élelmiszert, meleg ruhát, játékokat - ezekre mindig szükségük van a rászorulóknak. Karácsony idején ráadásul még jobban szeretnek kapni - és adni - az emberek! Figyeljük meg, mennyivel jobb lesz a kedvünk, miután a megfelelő helyen leadtuk a saját magunk által összeállított csomagot.

Wellnessezzünk

Méghozzá otthon! Ne költsünk vagyonokat egy utazásra, szerezzünk be kényeztető arcmaszkokat, fürdőbombát, tusfürdőt, testápolót, egyszóval mindent, ami szem-szájnak ingere, és adjunk az érzésnek a fürdőszobánkban - vagyis a saját wellnessközpontunkban. Ilyen típusú relaxálásra nem biztos, hogy van időnk az év közbeni hajtás során, így különösen jóleshet legalább az ünnepek alatt magunkkal foglalkozni. Egy jó könyv, egy izgalmas újság vagy egy pohár finom bor még élvezetesebbé teheti a lazítással töltött időt.

Vessük be magunkat a város forgatagába

Az ünnepek idején felpezsdül a város, érdemes tehát belevetni magunkat a forgatagba - ha Szenteste nincs kedvünk hozzá, karácsony első vagy második napján mindenképpen szánjunk rá időt. Járjuk körbe a karácsonyi vásárt, közben kortyoljunk el egy pohár forralt bort, és ha elfáradtunk a sétában, üljünk be egy kávézóba, étterembe. A központokban egyébként a vásár mellett más mókás programok is várják a látogatókat, ilyen például az óriáskerék, ami garantáltan maradandó élményt nyújt. A sok látnivaló és élmény miatt úgy fogjuk érezni magunkat, mintha nyaralni, azaz "telelni" utaztunk volna.