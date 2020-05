Jelek, hogy többet kell magunkkal törődnünk

Folytonos stressz és ködös elme

Egészségünkre is hatással lehet, ha bármilyen okból állandó stressznek vagyunk kitéve. Dr. Martin Bloom kardiológus szerint rosszkedvűek, szorongók, szomorúak lehetünk, ha a stresszhormonként is ismert kortizol szintje magas vagy kiegyensúlyozatlan. Ugyancsak romlást tapasztalhatunk a kognitív funkcióinkban, valamint akár önértékelési zavarokat és csökkent libidót. A magas kortizolszint emellett a testzsírt és a szervezetben zajló gyulladást is fokozhatja, ami a többi között alacsonyabb energiaszinthez és az általános jóllétünk csökkenéséhez vezethet.

A folytonos stressz testi és lelki egészségünket is veszélyezteti. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk ez ellen? Dr. Bloom szerint próbáljuk meg minden lehetséges módon csökkenteni a stresszt. Ebben hasznos lehet például az egészségesebb táplálkozás, amely mellett nemcsak általános egészségünk, hanem életminőségünk is sokat javulhat.

És ha már a stresszt említettük, gyakran fogunk erre más, apróságnak tűnő dolgokat is, mint például a dekoncentráltságot. A kardiológus szerint viszont könnyen lehet, hogy inkább hormonális probléma áll a háttérben. Nőknél gyakoribb, hogy a pajzsmirigy működési zavara okozza a tüneteket. Érdemes tehát mindenképpen háziorvosunkkal egyeztetve kivizsgáltatni a dolgot. Emellett a bélflóra egészségét támogató táplálkozással is sokat tehetünk gondolkodásunk és koncentrációs képességünk javításáért.

Állandó fáradtság

Ha számos dologra kell időt szakítanunk a nap folyamán, ki ne érezné magát néha álmosabbnak a megszokottnál? Amennyiben viszont este nem tudunk elaludni, éjjel nem pihenjük ki magunkat, vagy úgy érezzük, bármennyit alhatnánk, akkor is kimerültek lennénk, akkor feltétlen keressük fel a háziorvosunkat, mert akár alvási apnoé is állhat a háttérben. Ha pedig délutánonként tör ránk az álmosság, akkor érdemes megint az étrendünkben keresni ennek okát. Az egyszerű szénhidrátokban gazdag ételek ugyanis hirtelen emelik meg a vércukorszintet, amit aztán gyorsan visszaesés követ, mindez pedig álmosságot is kiválthat tünetként. Elkerülhető a probléma, ha egészséges zsírokban, fehérjében, rostokban gazdag ebédet fogyasztunk.

Bőrproblémák

A pattanásos bőrre is sokan legyintenek, pedig intő jel lehet, hogy ideje csökkenteni a stresszt, a cukorban és keményítőben gazdag ételek fogyasztását, valamint a tejivást is. A bőrszárazságot sem mindenki veszi komolyan, mondván, hogy csak a hidegebb évszakok hozadéka, majd nyáron elmúlik. Ha viszont továbbra is fennáll, érdemes a már megszokott bőrápolási rutinunkat egészséges zsírok fokozott bevitelével kiegészíteni. Ezt megtehetjük például több dióféle, olívaolaj vagy avokádó fogyasztásával is.

