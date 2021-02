Tervek százai, ezrei, milliói dőltek dugába az új típusú koronavírus-járvány tavaly év eleji kitörése óta, nem csoda, ha a legtöbben óvatosságból szinte semmit sem gondolnak ki előre, és inkább csak a pillanatnak élnek. Pedig még ilyen körülmények között sem ördögtől való megtervezni, melyek azok a dolgok, amiket megvalósítanánk az elkövetkezőkben - sőt! Cikkünkben a tervezés előnyeinek taglalása mellett segítségképpen gyakorlati tippeket is adunk, és reménykedünk abban, hogy a leírtak mindenkit meggyőznek majd arról, mennyire fontos, mondhatni elengedhetetlen, hogy legyenek (akár kicsi, akár nagy) céljaink.

Mit akarunk elérni 2021-ben? Fotó: Getty Images

Fókusz és boldogság

Aki meg tudja fogalmazni, mik a céljai, az tisztában van vele, merre tart az élete. A tervezésnek köszönhetően nem veszíti el az irányt, fókuszált marad, és nem esik bele abba a hibába, hogy csak teng-leng, vagy olyanra pazarolja az idejét, az energiáját, amire abszolút nem érdemes. Ismeri azt a kifejezést, hogy Fényes Tárgy Szindróma (angolul: Shiny Object Syndrome)? Azt jelenti, hogy alapos tervezés híján céljaink folyamatosan változnak annak függvényében, hogy éppen mit tartunk a legvonzóbbnak, vagy ha úgy tetszik, a legfényesebbnek. Az állandó ide-oda "ugrálás" miatt azonban nincs időnk arra, hogy bármelyik tervünket is tető alá hozzuk, így csak tehetetlenül sodródunk az árral. Nem hangzik túl jól, igaz?

Sokan vannak, akik nem mernek nagyot álmodni, mondván, úgysem tudják megvalósítani (főleg most, a koronavírus-járvány idején). Az igaz, hogy a józan ész határain belül, saját "korlátaink" ismeretében érdemes tervezni, ám ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének merész szándékaink. Ha alaposan átgondoljuk 2021 előttünk álló hónapjait, az arra is lehetőséget nyújt, hogy a komolyabb célok esetében több kisebb mérföldkövet jelöljünk ki: ezek elérése ugyanis megvalósíthatóbb, egyszerűbb, így könnyebben, kevesebb problémával jutunk el utunk végére, és a feladás, megtorpanás esélye is kisebb. Mindez rendkívül motiváló és addiktív lehet, hiszen cselekvésre, tettekre, kitartásra sarkall minket, és azáltal, hogy folyamatosan megyünk előre, fejlődünk is. Olyan emberré válhatunk, amilyenné szeretnénk, és egyúttal meghatározhatjuk, honnan indultunk, és hová jutottunk.

Boldogabbá, elégedettebbé is tesz minket, ha vannak céljaink, és meg is valósítjuk azokat. Nemcsak azért, mert a folyamat során fejlődünk, sikereink vannak, és megtanulunk küzdeni, hanem mert azáltal, hogy a lényegre koncentrálunk, kizárunk a mindennapjainkból minden felesleges adalékot. Így olyan életet élhetünk, amely szinkronban van meggyőződéseinkkel, értékrendünkkel.

Legyenek "okosak" a célok

Meghoztuk a kedvét a tervezéshez, igaz? Még mielőtt azonban belevágna, hadd adjunk néhány gyakorlati tanácsot azzal kapcsolatban, milyen egy "jó" cél. Az angol nyelvben a S.M.A.R.T. (a smart magyarul azt jelenti, okos) betűszó rejti a legfontosabb kritériumokat, amelyeket ha betartunk, nagyobb eséllyel érjük el azt, amit szeretnénk - írja a lifehack.org. Lássuk tehát, mire kell figyelni:

S., azaz specific, magyarul specifikus: konkrét célokat fogalmazzunk meg, hagyjuk az általánosítást.

M., azaz measurable, magyarul mérhető, követhető: olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek megvalósulását követni, mérni tudjuk, hogy lássuk, hol tartunk.

A., azaz achievable, magyarul elérhető: céljaink a realitás talaján mozogjanak, megvalósíthatóak legyenek.

R., azaz relevant, magyarul releváns: céljaink mindig illeszkedjenek bele aktuális helyzetünkbe (koronavírus-járvány idején például nem lehet úgy tervezni, hogy figyelmen kívül hagyjunk a pandémia teremtette szituációt).

T., azaz timely, magyarul időkeretbe foglalható: szabjunk meg egy időkorlátot, melyen belül elérjük a célunkat.

Most pedig jöhet a lista! Keressünk egy csendes sarkot a lakásban, ahol van időnk, lehetőségünk nyugodtan gondolkodni, és töprengjünk el azon, mit szeretnénk megvalósítani 2021-ben. A célokat írjuk le egy papírra, majd tűzzük ki a falra jól látható helyre, de belevéshetjük egy füzetbe is, vagy dolgozhatunk a számítógépünkön. A lényeg, hogy merjünk előre gondolkodni!