Ijesztő dolgot tártak fel az unalomról

Kutatások szerint, amikor bántani kezdünk valakit, abban szerepet játszik az unalom.

Amíg az első négy tanulmány önbevallásos módszeren alapult, a kutatók olyan tanulmányokat is vizsgáltak, amelyekben már kísérleteket is végeztek. Például önkénteseket kértek meg arra, hogy nézzenek videókat , unalmasakat és kevésbé unalmasakat. Miközben az alanyok a videókat nézték, megengedték nekik, hogy unalmuk enyhítéseként kukacokat nyomjanak át egy kávédarálón (az önkénteseket itt becsapták, valójában nem bántották a kukacokat). A kutatók megállapították, hogy a legtöbb kukacdarálást azok végezték, akik az unalmasabb videókat nézték . Két másik kísérletben az online önkéntesek eldönthették, hogy több pénzt adnak-e egy másik résztvevőnek vagy éppen elveszik tőle a maradékot is. Mindkét vizsgálatban az jött ki, hogy az unalmasabb videókat nézők nagyobb valószínűséggel vettek el pénzt másoktól.

Az első tanulmányban a kutatók személyiségtesztet töltettek ki egy nagymintás csoporttal, és az unalomra is rákérdeztek. Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy az emberek gyakrabban bántanak másokat szándékosan, amikor unatkoznak . Egy második vizsgálatban a kutatók a katonaságnál dolgozókat kérdeztek, akik körében ismét úgy találták, hogy az unalom szerepet játszik mások bántásában. A harmadik tanulmányban az emberek online "trollkodó" viselkedését vizsgálták, és azt mutatták ki, hogy az emberek gyakrabban piszkálódnak, amikor unatkoznak. A negyedik tanulmányban a kutatók a gyermekeket verbálisan vagy fizikailag bántalmazó felnőtteket vizsgálták, és azt találták, hogy az unalom az abúzusban is nagy szerepet játszik.

Az Aarhusi Egyetem kutatócsoportja bizonyítékot talált arra, hogy az unalomérzet szadista viselkedést kiváltó tényező lehet . A Journal of Personality and Social Psychology című szaklapban megjelent tanulmányuk kilenc korábbi tanulmányt vizsgált, amelyekben az emberek szadista viselkedését figyelték meg különböző környezetben - írta a Medical Express.

Tisztelt Doktornő, ne haragudjon, hogy újraírok, mert pár órával ezelőtt írtam Önnek arról, hogy utoljára 16 évesen unatkoztam, aztán rengeteg évtizedekig nem, és most 50 évesen igen, megint unatkozok, pedig van család, munka, sok!!, meg utazás, színház, ilyesmik. És mégis van ez az unalomérzés, ami rossz, és kb két hete jelentkezett, és egyre esősebb, és mondják, hogy ez lehet, hogy hormonoktól történik, mert a mensesem már oda, de én ezt nem tudom, hogy unalmat hormonok csinálnának. De most eszembe jutott az is, hogy kb 2 év óta valahogy nem érzem, hogy szeretnek. Van jó családom, és tudom, hogy szeretnek, mondják is, de régen ezt éreztem, most meg mintha csak tudnám. És én magam is csak ésszel szeretek, tehát tudom, mit kell tenni, hogy a másik szerteve érezze magát, de nem érzem a szeretetet magamba, csak tudom. Nem tudom, persze, hogy hol éreztem, amikor még éreztem, de a régi érzésemnek meg a mostani tudásomnak érzem a különbségét, és nem túl jó. Nem érzem szeretve magam, és én sem érzek szeretetet, csak tudom, hogy szeretem a gyerekeimet, férjem.A rossz érzéseket érzem, a jót nem. Hová tűnt a szeretetérzésem, és hogyan kaphatnám vissza? Válaszát köszönöm. Unatkozó

Kedves Kérdező! Nekem nem unalomnak, nem szeretet tudásnak és nem átélésnek olvashatól a sorai. Inkább a vágy hiányát érzem. Minden megszokott. Nem vágyik a férjére, mint férfira, nem vágyik a színház új darabjára, kirándulásra stb. A vágy o...