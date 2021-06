Így viselkedjünk súlyos beteg szerettünkkel

Nem könnyű eldönteni, hogyan szóljunk egy súlyos vagy végstádiumú betegségben szenvedő szerettünkhöz, és mit mondjunk neki. A Psychology Today pszichológust kérdezett meg a témában: dr. David B. Feldman segít, hogyan támogathatjuk anélkül az érintettet, hogy akaratunk ellenére is megbántanánk őt.

A hangsúly a fontos dolgokon

Ha valaki nagyon beteg, akkor minden bizonnyal fáradt is, és nem feltétlenül bír hosszan, sok mindenről beszélni. A pszichológus ezért azt javasolja, hogy igyekezzünk tényleg csak azokat a dolgokat szóba hozni, amik fontosak. "Szedjük listába, miről beszélgetnénk vele szívesen: ne cenzúrázzuk a gondolatainkat, mindent írjunk le, ami eszünkbe jut, a banálistól egészen a legfontosabbig. Ezt követően vizsgáljuk meg, mi a közös a témákban: a szeretet, a bizalom, a remény vagy a bűntudat? Valószínűleg ez a központi gondolat lesz az, amiről a leginkább érdemes beszélni" - így a szakember.

Merjünk sebezhetőek lenni

Ugyancsak fontos dr. Feldman szerint, hogy arra koncentráljunk, amit mondanunk kell, ne arra, amit hallani szeretnénk. Ez nem könnyű feladat, hiszen így nem tudjuk megóvni magunkat attól, hogy csalódást keltő, esetleg szomorú dolgot halljunk. A pszichológus azonban rámutatott: a szívhez szóló beszélgetések az effajta sebezhetőségen alapulnak, ezért fontos, hogy felkészüljünk, van esély, hogy nem azt kapjuk, amit elképzeltünk.

Nem könnyű eldönteni, hogyan szóljunk egy súlyos vagy végstádiumú betegségben szenvedő szerettünkhöz, és mit mondjunk neki. Fotó: Getty Images

Kérdezzük az érzéseiről

Gayle Dakof és Shelly Taylor pszichológusok kutatásukban rákos betegeket kérdeztek arról, hogy a barátaik és a családtagjaik miben segítettek nekik a legkevésbé, illetve a leginkább. Az érintettek azt mondták, nagyon rosszul élték meg, amikor mások megpróbálták elbagatellizálni a betegségük súlyosságát, vagy éppen vidám beszélgetést szerettek volna rájuk erőltetni. Ezzel szemben hihetetlenül jó érzés volt számukra, ha azt tapasztalták, a környezetük elfogadta a helyzetüket, a betegségüket.

Dr. Feldman úgy véli, ennek a kutatásnak az eredményei azért fontosak, mert azt üzenik: ne féljünk az érzéseiről kérdezni súlyos beteg szerettünket, és ne tereljük el a témát, zárjuk le a beszélgetést, ha kellemetlen dolgokat hallunk. Hagyjuk az olyan frázisokat, mint a "Nézd a dolog jó oldalát!", "Minden rendben lesz!" vagy "Kívánom, hogy meggyógyulj!". Helyette mondjuk azt, hogy "Ez biztosan nehéz lehet neked!", vagy "Fogalmam sincs, mit mondjak, de itt vagyok neked!".

A csend ereje

A pszichológus végül, de nem utolsósorban arra is felhívja a figyelmet, hogy a csendnek is lehet értéke. Ne riadjunk meg attól, ha szünet áll be a beszélgetésben, ha nem jut eszünkbe semmi, amit mondhatnánk. Ilyenkor gondolkodjunk el inkább azon, hogyan mutathatnánk ki a szeretetünket, támogatásunkat szavak nélkül is. Az is sokat jelent, ha például főzünk valamit, vagy megnézünk közösen egy filmet, esetleg veszünk egy olyan ajándékot, amire a másik már régóta vágyott.