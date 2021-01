Így vészelhetjük át az év legszomorúbb napját

Az alma és az édesburgonya is segíthet jókedvre derülni - további hangulatjavító ételek itt.

A január jó esélyekkel indul az év legszomorúbb hónapja címért - az ünnepi várakozás már csak kellemes emlék, az első tavaszi napsugarakra pedig még gondolni sem merünk, olyan távolinak tűnnek. Dr. Cliff Arnall, a Cardiffi Egyetem oktatója 2005-ben azt is pontosan meghatározta, hogy január harmadik hétfője - ami idén január 18-ára esik - az év legnyomasztóbb napja, köszönhetően az ilyenkor jellemző borús, szürke időjárásnak, az év elején ránk nehezedő nyomásnak, valamint az ünnepek jelentette anyagi terhekből való kilábalásnak.

Így született meg a "kék hétfő" (angolul Blue Monday) fogalma, ám jó tudatosítani magunkban, hogy ezen a napon sem kötelező átadni magunkat a rosszkedvnek. Az alábbi tippek az év legkomorabb napján is biztosan mosolyt csalnak az arcunkra!

Indítsuk a napot meditációval

Ébredés után szánjunk pár percet arra, hogy csendben félrevonuljunk, és kellemes aláfestő zene kíséretében meditáljunk egy kicsit. Ürítsük ki az elménket, hessegessük el a nyomasztó gondolatokat, és adjunk hálát mindazért, amink van. A meditációnak hála kisimultan és nyugodtan indíthatjuk a napot.

Az élénk színek és a friss virág is javíthat a hangulatunkon. Fotó: Getty Images

Mozogjunk!

Nincs is jobb természetes hangulatjavító, mint a sport - éljünk hát vele! Egy kis séta vagy kocogás a friss levegőn, de egy otthon végzett erősítő torna is átmozgat, felfrissít és beindítja a boldogsághormonként is emlegetett endorfin termelődését. A testmozgás után így nem csak a kellemes fáradtság, de büszkeség és vidámság lesz a jutalmunk.

Vegyünk egy csokor virágot otthonra

Vagy ha nem szeretnénk emiatt kimozdulni, járjuk körbe a lakásban található növényeket, és szánjunk pár percet arra, hogy gyönyörködünk bennük, gondozzuk őket. A növények, virágok látványa önmagában nyugtatóan hat az idegrendszerre, illatuk pedig a borús napokon is jókedvre derít.

Öltözzünk színesbe!

Használjuk ki a színek erejét, és az év legkomorabb napján öltözzünk minél vidámabb, élénkebb színű ruhákba. A ragyogó sárga megidézi a napsütéses napok hangulatát, a zöld segíti a relaxálást, míg a kék derűt és optimizmust sugall.

Tegyünk rendet magunk körül!

Ha szalad az egész lakás körülöttünk, az könnyen frusztrálttá, idegessé tehet minket is, jó hír azonban, hogy ezen egyszerűen segíthetünk. Ha az egész lakást nincs is időnk összekapni, legalább a munkaállomásunkat tegyük rendbe, ez a kedvünkre és a koncentrációnkra egyaránt jó hatással lesz.

Segítsünk másokon!

Jótett helyében jót várhatunk - méghozzá jókedvet és pozitív érzéseket. A vírushelyzet ugyan nehezebbé teheti a jótékonykodást, azért így is bőven akad mód arra, hogy segítsünk kicsit a körülöttünk élőknek. Legyen szó bevásárlásról, kutyasétáltatásról vagy épp a kedvenc éttermünk, kávézónk támogatásáról, garantáltan jobb kedvre derülünk attól, hogy segítünk másokon.