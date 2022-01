Így tehetjük tartóssá a kapcsolatainkat

A felnőtt magyar lakosság csaknem negyede úgy gondolja, egyetlen olyan barátja sincsen, akivel megoszthatná az örömét vagy a bánatát - olvasható ki a Magyar Tudományos Akadémia néhány éve végzett társadalomtudományi felméréséből. A korral ráadásul a meglévő barátok száma is lecsökken, ami miatt az elmagányosodás óriási problémát jelent az egész társadalom számára. A kapcsolatok fenntartása munkát és törődést igényel mindkét fél részéről - a sikeres kapcsolatok öt legfontosabb tulajdonságát a Psychology Today cikke gyűjtötte össze.

Öt módszer, amellyel barátságok menthetők meg Ha egy barátság akadozik, honnan tudhatjuk, hogy érdemes dolgozni rajta, vagy inkább el kell engedni? Ezt a kérdést járta körül egy korábbi cikkünk.

Kölcsönös bizalom

Mind a pár-, mind pedig a baráti kapcsolatok esetén a hosszú távú siker talán legfontosabb pillére az egymás iránt táplált, kölcsönös bizalom. Két ember leginkább úgy ismerheti meg egymást, ha megosztják egymással az érzéseiket, gondolataikat. Ez azonban nagy felelősséggel is jár, hiszen egy bizalmas információval való visszaélés nemcsak a jó kapcsolat végét jelentheti, de a másik fél olyannyira átverve érezheti magát, hogy évekig, vagy akár egész életére elzárkózik attól, hogy megnyíljon másolnak. Ne felejtsük: a bizalmat felépíteni hosszú idő, lerombolni viszont csupán egy pillanat.

Tisztelet és hatékony kommunikáció

Egy hosszan tartó, egészséges kapcsolat fenntartása elképzelhetetlen úgy, ha nem tekintenek a felek egymásra egyenrangúként. Az alá- és fölérendeltségi viszony a toxikus kapcsolatok velejárója, míg azok az emberek, akik csupán a nehéz időszakokban keresik a másik társaságát, sok esetben pusztán érzelmi mankót keresnek. Az efféle "barátságok" többnyire a rossz időszak átvészelését követően jelentősen el is halványulnak.

Egy barátság fenntartása törődést és odafigyelést igényel. Fotó: Getty Images

A tisztelet vagy tiszteletlenség egyik legfontosabb mutatója egy kapcsolatban, hogy két ember hogyan kommunikál egymással. Az állandó jellegű ítélkezés, kritika és szarkazmus romboló hatással lehet az emberi kapcsolatokra. Fontos azonban itt is elkülöníteni az építő jellegű kritikát, amelyet kísérhetnek ugyan szakrasztikus megjegyzések, vagy akár erősebb kontextus is. Ha azonban az ilyen jellegű beszélgetések célja a kijózanító hatás, hogy az illető személy megpróbálja barátját az általa vélt helyes útra terelni, úgy ezeknek a mondatoknak lehet helye egy erős bizalmi alapon nyugvó társas kapcsolatban. Semmiképpen sem szabad azonban, hogy ez a kritikus hangvétel személyeskedésbe menjen át.

Kapcsolat és intimitás

A kapcsolatok problémáival foglalkozó könyvében (angol címe: Looking out, looking in) Ronald Adler és Russell Proctor az intimitás négy olyan dimenzióját határozta meg, amelynek segítségével szoros kapcsolatban érezhetjük magunkat a másikkal. Ezek a következőek:

Fizikai kapcsolódás - ez sok mindent takarhat szemkontaktustól a vállveregetésen át az ölelésig.

Érzelmi kapcsolódás - az a képesség, hogy hatékonyan fejezzük ki érzéseinket a másik iránt, és pozitív megerősítésekkel is támogassuk. Ha pedig szükséges, ne féljünk azt mondani: sajnálom.

Intellektuális kapcsolat - építő, fejlesztő beszélgetés azokkal, akiket intellektuálisan ösztönzőnek találunk.

Kapcsolat közös élmények által - a közösen átélt kirándulások, ünneplések mind olyan emlékek, amelyek megerősítik a két ember közötti kapcsolatot, és akár élethosszig tartó kötelékeket teremthet.

A felsorolt kapcsolódások a két ember közötti viszony fundamentumát képezik, legyen szó akár párkapcsolatról, akár egy egészséges baráti viszony kialakításáról.

Kölcsönös segítségnyújtás és támogatás

Bajban ismerszik meg az igazi barát, tartja a sokat ismételt mondás, nem is alaptalanul. Egy nehéz pillanatban nyújtott segítő kéz, támogató magatartás hosszú távon is meghatározhatja két ember kapcsolatát. A negatív időszakok mindig a kapcsolatok próbái is egyben, így ha másra nem is, arra kiválóan alkalmasak, hogy megtapasztalhassuk, kik maradnak mellettünk és támogatnak minket a bajban.

Pótolhatatlanság

Alkalmi barátságok jönnek és mennek az ember életében az évek során, sok olyan embernek talán már az arcát se tudnánk felidézni, akivel pár évvel korábban még kellemes időt töltöttünk el és jó kapcsolatot ápoltunk. Egy valóban szoros, minőségi kapcsolat felbomlása azonban mély űrt hagy az életünkben - egy ilyen társ vagy barát nem pótolható csak úgy más emberek társaságával.