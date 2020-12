Idén ezért fontosak a karácsonyi díszek

Mit tehetünk, hogy a karácsonyi családi összejövetelek alkalmával minimalizáljuk a koronavírus-fertőzés jelentette kockázatot? Részletek itt.

A magyarázat egyszerű: 2020 annyi kihívást, rossz hírt és szomorúságot hozott, hogy az ünnepek közeledtével mindenki egy kis megnyugvásra, megkönnyebbülésre vágyik - írja a New York Post. Ezen felül nemcsak önmagunk számára szeretnénk néhány szép élményt szerezni, hanem másokat is szeretnénk boldogabbá tenni. Egy közelmúltbeli amerikai felmérésből kiderült, hogy az idei év történései a válaszadók 75 százalékát igencsak megviselték. Olyannyira, hogy 70 százalékuk azt is elismerte, hogy kétségbeesetten próbál tenni mindennap valamit azért, hogy másokat felvidítson. A többség már akkor is elégedett, ha csak egy-egy ember arcára mosolyt tud csalni ezekben a nehéz időkben.

A karácsonyi dekoráció segíthet feledtetni a 2020-as év megpróbáltatásait. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Sokan emiatt kezdték már novemberben karácsonyi díszbe öltöztetni az otthonukat, külön hangsúlyt fektetve a ház külső dekorációjára. Ez az ugyanis, amit a járókelők már messziről kiszúrhatnak, és megnevettetheti őket, illetve egy kis melegséggel öntheti el a szívüket. A dekorálás nemcsak az üzleteknek tesz jót, hanem nekünk is: aki elvesztette állását, átmenetileg elfoglalhatja magát, elterelve egy kicsit a gondolatait arról, hogy éppen munka nélkül van. Nem mellesleg remek testmozgás is egy nagy házat kívül-belül ünnepi díszbe öltöztetni.

Az pedig, hogy nincs még karácsony, ne zavarjon senkit. Sőt, ajánlott tényleg mielőbb nekifogni a díszítésnek, hiszen a tudósok korábban arra is rámutattak, hogy a hamarabb feltett karácsonyi díszek boldogabbá tehetnek bennünket. "Egy stresszel és szorongással teli világban az emberek szeretik azokat a dolgokat, amelyek boldoggá teszik őket, és a karácsonyi díszek sok esetben a gyerekkori, örömteli emlékeket idézik fel" - fogalmazott Steve McKeown pszichológus az unilad.co.uk-nak nyilatkozva. Hozzátette, hogy az ünnepi díszek visszahozzák a gyermekkori izgalmat és varázslatot a mindennapokba. Érdemes tehát minél előbb nekiállni a díszítésnek, hogy végre egy kis fényt és boldogságot csempésszünk ennek az évnek az utolsó heteibe, napjaiba.