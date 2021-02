Gyors ötletek, melyek száműzik a szomorúságot

A tél a legszürkébb, leghidegebb évszak, amikor a hőmérő higanyszálának csökkenésével sajnos a hangulatunk is hajlamos egyenes arányban romlani. Ráadásul idén a pandémia miatt kimozdulásra, új élményekre is csak korlátozottan van lehetőségünk - ez alatt a kirándulást és a szabadban is végezhető téli sportokat értjük.

Mikor beszélünk téli depresszióról? A téli depresszió több egyszerű lehangoltságnál - hogy mennyiben, arról ebben a cikkünkben írtunk részletesen!

Nem is csoda, ha úgy érezzük, maga alá temet minket a téli letargia. De ne hagyjuk magunkat, hiszen a következő, gyorsan és ingyenesen bevethető ötleteknek köszönhetően sokat javulhat a hangulatunk - akár azonnal. Ehhez adunk néhány tippet.

A rutin és az új ingerek

A koronavírus-járvány sokaknál új élethelyzetet teremtett, a home office és home school következtében pedig számos családban borult fel a már megszokott napirend, a jól bevált napi rutin - ennek részeként megváltozhattak például az alvási szokások is. Márpedig mentális egészségünk és hangulatunk szempontjából rengeteget számít, hogy esténként nagyjából ugyanabban az időpontban térjünk nyugovóra, és 7-9 órát aludjunk. Érdemes ezt egy-két hétig kipróbálni, a változás már ennyi idő alatt is érezhető lehet!

A bezártság csak tovább ront a hangulatunkon. Fotó: Getty Images

Ha a megváltozott helyzetben már szert tettünk egy új napi rutinra, az persze pozitív, de ez is rejthet magában csapdákat. Például, hogy minden napunk teljesen ugyanúgy telik, ugyanazokkal az emberekkel beszélünk, vagy épp nem találkozunk senkivel reggeltől estig. Ezek is szomorúságot, nyugtalanságot válthatnak ki. Érdemes tehát időről időre új dolgokat kipróbálni - legyen az egy új ízesítésű kávé, vagy egy másik útvonal a kedvenc séta- vagy futóösvényünk helyett.

Hasonlítgatás helyett hála

A közösségi oldalak elsőre szórakoztatónak tűnhetnek, de észrevétlenül is afelé sodorhatnak, hogy mások "tökéletes" életéhez kezdjük hasonlítani a sajátunkat, persze a problémáinkra fókuszálva. Érdemes figyelni magunkat, és ha azt vesszük észre, hogy negatív érzések kerítenek hatalmukba, azonnal tegyük le a telefont. Hetente legalább egyszer egyébként is érdemes internetmentes estét tartani, és újra felfedezni egy régi hobbit, vagy épp meglepni a szeretteinket, mondjuk egy finom vacsorával.

Esténként pedig abban is kérhetjük a segítségüket, hogy mindannyian könnyebben tudjunk hálát adni - ez ugyanis jót tehet a mentális egészségünknek. A teendőnk rendkívül egyszerű: kérjük meg a párunkat vagy a gyerekeket, hogy soroljanak fel 3-4 pozitív dolgot, ami aznap történt velük, majd tegyük meg mi is ugyanezt. Nem kell nagy dolgokra gondolni, hálásak lehetünk például egy bögre teáért vagy kávéért is, ami egy elcsigázott pillanatunkban jólesett testünknek-lelkünknek.

Végezetül tudatosítsuk magunkban, hogy nincs olyan ember, aki ne szomorodna el néha, vagy akinek ne lenne néha rossz napja. Velünk is ez történik? Akkor engedjük meg magunknak, hogy egy kicsit szomorúak legyünk! Ha kell, kuckózzunk be a kanapén és sírjuk ki magunkat. Ez segít megkönnyebbülni, és utána kicsit jobb színben látjuk majd a világot.