Fotók: újra megtelt élettel a Római-part

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése szerint Budapesten vidékhez képest két hét csúszással lazítják a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket. Így tehát már a fővárosban is szabadon kijárhatnak az emberek a parkokba és szabadtéri játszóterekre, május 22-e óta pedig a Római-parti vendéglátóhelyek is fogadhatják a vendégeket. Az alábbiakban Mónus Márton előtte-utána fotóival mutatjuk be, hogyan nézett ki ez a terület a korlátozások idején (május 20-án) és a nyitás első napján (május 22-én).

Már az újranyitás első napján megtelt vendégekkel a Nap bácsi bisztró környéke.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Újra kikerültek a termékek a Római Fellini bisztró pultjára. Fotó: MTI/Mónus Márton

A fiatalok és a családok újra birtokba vették a Római Fellini bisztrót. Fotó: MTI/Mónus Márton

Visszatértek a vendégek a Római Fellini bisztróba. Fotó: MTI/Mónus Márton

Kikerültek a napágyak is a Római-partra. Fotó: MTI/Mónus Márton

