Ezért normális, ha valaki sír szex után

A szex utáni sírásra orvosi szakkifejezés is létezik: postcoitális dysphoria, vagyis PCD, és bárkivel megeshet, nemtől vagy szexuális orientácitótól függetlenül. A Healthline.com témával foglalkozó cikke például beszámol egy 2018-as, 1208 férfi bevonásával készült tanulmányról, melyből az derült ki, hogy a vizsgált alanyok 41 százalékánál előfordult már PCD, 4,1 százalékuknál ráadásul rendszeresen.

Ha a partnerünk sírni kezd szex után, ne forduljunk el tőle. Fotó: Getty Images

Ennyiféle oka lehet

Sírást számtalan érzelem előidézhet, léteznek örömkönnyek, így a szex utáni sírást okozhatják a túláradó érzelmek és a boldogság is. Olyan esetekben is előfordulhat, amikor valakinek már régen volt része testi örömökben. A szokatlanul intenzív orgazmus, illetve a többszörös orgazmus hatására is jelentkezhetnek olyan erős érzelmek, amelyek sírást válthatnak ki. Biológiai oka is lehet a sírásnak, hiszen szerelmeskedés közben hormonális változások mennek végbe a testben, amik szintén intenzív érzelmeket válthatnak ki, emellett a sírás egyfajta feszültséglevezetés is lehet a szervezet részéről.

Miért sírunk? Itt a tudományos magyarázat! h i r d e t é s A sírás teljesen természetes érzelmi reakció, amelyet mindkét nem tagjai gyakorolnak, igaz, eltérő arányban: felmérések szerint a nők ötször többet (évi ötvenszer) sírnak, mint a férfiak. Hogyan működik a sírás mechanizmusa, és mitől sírunk egyáltalán? A válaszért kattintson ide.

Ilyenkor keressünk fel egy szakorvost

Természetesen olyan sajnálatos esetek is előfordulnak, amikor a sírást fizikaifájdalomváltja ki. Ha valaki számára fájdalmas a szex, annak az oka lehet anatómiai jellegű probléma, húgyúti fertőzés, bőrbetegség, a síkosítás hiánya, a nemi szervek irritációja vagy traumája, esetleg hüvelyi izomgörcs is. Ha a sírást fizikai fájdalom váltja ki, mindenképpen érdemes felkeresni egy szakorvost a problémával.

Lehet a sírás oka szorongás, például a testünk miatt, vagy amiatt, mert félünk, hogy nem tudunk megfelelően "teljesíteni". Válthat ki sírást a szégyen és a bűntudat érzése is, amit valaki az esetleges vágyai miatt érez, vagy akár azért, mert esetleg nem a partnerével létesít szexuális kapcsolatot. Ilyen jellegű problémákkal mentálhigiénés szakembert érdemes felkeresni. Szeretkezés utáni sírás depressziósok esetében is jelentkezhet, illetve olyanoknál is, akik korábban valamilyen szexuális jellegű traumát vagy abuzust éltek át - számukra is komoly segítséget nyújthat a terápia egy megfelelő szakember vezetésével.

Fontos, hogy ha a partnerünk sírni kezd szex után, legyünk vele türelmesek, és amikor készen áll, beszéljünk róla, hogy mi állhat a háttérben!