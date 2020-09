Ezért nem jó éhgyomorra kávét inni

A reggeli étkezéssel kapcsolatban nagyon sok tévhit él a köztudatban. Györki Niké dietetikus ezeket a tévhiteket oszlatja el.

Reggelire azt ehetünk, amit és amennyit akarunk?

Ebben a közmondásban van némi igazság, bár nem feltétlen úgy, ahogy a legtöbben gondolnák. Valójában nem a reggeli a napunk főétkezése, legalábbis, ami a mennyiséget illeti. A reggeli órákban inkább a minőségen van a hangsúly. Fontos, hogy a lehető legjobb alapanyagokból állítsuk össze a reggelinket . Van pár alapszabály, amit be kell tartanunk. Az egyik, hogy a reggelink mindig tartalmazzon valamilyen, abból is leginkább a teljes kiőrlésű változatot, legyen benne mindig valamilyen, mint a hús, hal, tojás, tej, tejtermék. Sose feledkezzünk meg az idényzöldségekről vagy a gyümölcsökről a reggeli órákban sem, illetve minden esetben tartalmazzon a reggelink folyadékot, például ásványvizet vagy egy pohár gyümölcs alapú italt.

Ha reggelizem, egész nap éhes leszek, és sokkal többet eszem, mint egyébként?

Ez is egy a sok városi legenda közül. Sajnos sokan úgy gondolják, hogy jelenlegi testsúlyuk megtartása vagy a fogyás érdekben az a megoldás, hogy alig esznek valamit , ráadásul az étkezések gyakoriságát a lehető legminimálisabbra próbálják csökkenteni. Pedig pont ennek az ellenkezőjét kell tenni ahhoz, hogy megtartsuk egészséges testsúlyunkat és szervezetünk se küszködjön ez alatt., 2,5-3 óránként és mindennap indítsuk reggelivel a napunkat. Tehát így amellett, hogy sokkal energikusabbak és kiegyensúlyozottabbak leszünk már a délelőtti órákban is, testsúlyunkat is jobban kordában tudjuk tartani. Hiszen ha a nap folyamán rendszeresen a megfelelő mennyiségű adagokat fogyasztjuk, estére nem leszünk farkaséhesek , és nem rohanjuk meg a hűtőszekrényt a munkából hazatérve.