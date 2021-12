Ezért ne féljünk attól, ha csevegnünk "kell"

Az emberek egy része zsigerből ódzkodik a small talktól, az udvarias és formális, olykor csak pár mondatra szorítkozó csevegéstől. Ennek számos oka lehet: nem szeretnek "jópofizni", vagy számukra lényegtelen dolgokról beszélgetni. Esetleg sajnálják az időt olyannal interakcióba lépni, akit egyáltalán nem, vagy csak felszínesen ismernek. De van, aki attól fél, hogyha beszélgetésbe elegyedik a másikkal, nem tud szabadulni, és egy idő után a csevegésből kínos feszengés lesz. Pedig a small talktól nem kell tartani, mert amellett, hogy a mindennapi kommunikációnk szerves része, szükségünk is van rá. Lelkileg.

Különösen most, hogy az ünnepi időszak kezdetét vette: az adventi koszorún már meggyújtottuk az első gyertyát, ami csalhatatlan jele a közelgő karácsonynak. Az év végi meghitt időszakban, amikor a családtagok, rokonok igyekeznek a lehető legtöbb időt együtt tölteni, közös programokat szervezni, sokak számára felértékelődhet a small talk szerepe. Főként azoknak jelenhet kapcsolódási pontot a világhoz, akik egyedül és magányosan élnek, család és barátok nélkül, vagy szeretteiktől távol.

A magány nem kizárólag az idős emberekre jellemző, és bár sokan az egyedüllét szinonímájaként használják, nem ugyanazt jelenti. A BBC 55 ezer ember megkérdezésén alapuló felméréséből kiderült, hogy háromból átlagosan egy ember gyakran, vagy nagyon gyakran érzi magát magányosnak. És meglepő módon a 16-24 évesek nagyobb arányban számoltak be erről, mint például a 75 év felettiek. Ráadásul a járványhelyzet idén is megkeserítheti az ünnepeket: szép számmal lesznek, akik életkoruknál vagy egészségi állapotuknál fogva nem tudnak majd személyesen érintkezni szeretteikkel.

A small talk előnyei: ezért ne zárkózzunk el tőle

A small talknak nem az a célja, hogy ráérősen értekezzünk valakivel - bár előfordul, hogy az udvarias érdeklődésből hosszú, tartalmas beszélgetés alakul ki -, hanem hogy nyithassunk mások felé. Emellett remek lehetőséget kínál arra is, hogy információkat szerezhessünk a minket körülvevő világról, azokról az eseményekről, történésekről, amelyek bennünket is foglalkoztatnak, vagy közvetlenül érintenek.

Sokak számára a bevásárlás nemcsak arról szól, hogy minél gyorsabban minden szükséges holmit bedobáljanak a bevásárlókosárba, hanem arról is, hogy beszélgessenek pár percet valakivel. Hogy megvitassák a hétköznapok történéseit. Ezt ismerte fel egy holland szupermarketlánc, amely 200 üzletében teszi lehetővé, hogy egy-egy kasszánál kis ideig cseveghessenek azok a vásárlók, akik nem rohannak - írja a Vice.

Tény, hogy a pénztárossal, a postással vagy a szomszéddal folytatott small talk - amelynek értékéből még a maszkviselés is levonhat - nem pótolja a közös, családi, baráti lakomákat kísérő eszmecseréket, őszinte beszélgetéseket, mégis segíthet abban, hogy ne szigetelődjünk el teljesen a világtól. Az ilyen jellegű társadalmi interakciók kutatások szerint alkalmasak arra is, hogy kizökkentsenek bennünket abból az érzelmi spirálból, ahova a magány érzése, illetve az azzal járó lehangoltság, érdektelenség juttatott bennünket. És azt is megtanulhatjuk belőle, hogyan figyeljünk és összpontosítsunk másokra.

A small talknak megvannak a veszélyei is

A mély beszélgetésekből rengeteget profitálhatunk, mert segítenek kapcsolatot teremteni másokkal, ami az embereket általában boldoggá teszi. Ám sokan egyszerűen "beleragadnak" a small talkba, mert alábecsülik mások érdeklődését, és tévesen azt hiszik, hogy a tartalmasabb társalgás kínosabb és kevésbé élvezetes lehet, mint valójában - derül ki abból a kutatásból, amely nemrégiben jelent meg a Journal of Personality and Social Psychology című folyóiratban. Az 1800 résztvevő bevonásával végzett kísérlet - amelynek vezetője Nicholas Epley, a Chicagói Egyetem viselkedéstudományi professzora - arra is rávilágított, hogy az emberek a sekélyes és a bensőséges beszélgetéseket is kevésbé érezhetik kínosnak, mint ahogy azt kezdetben gondolják. Utóbbi ráadásul a vártnál nagyobb élvezettel járhat és mélyebb kötődést alakíthat ki két ember között.

Tartalmasabb beszélgetést ugyanakkor csak azzal érdemes kezdeményezni, akivel van közös kapcsolódási pontunk és aki ugyanannyira nyitott erre, mint mi - erőltetni nem szabad. Mert míg a barátainkat és hozzátartozóinkat ismerjük, addig az idegeneket nem. Ezt pedig sokan elfelejtik, amikor az aktuális időjárás megvitatása után hirtelen átváltanak személyesebb témákra. Előfordulhat, hogy két idegen szinte azonnal egy hullámhosszra kerül, ám az is, hogy egyikük átlép egy határt, amit a másik már nehezen tolerál. Nem szabad elfelejteni, hogy a small talknak is megvannak a szabályai és a keretei, amelyek közül csak akkor érdemes kilépni, ha mindkét fél szükségét érzi.

Instant csevegés online és telefonon

Ugyan a szeretteikkel és barátaikkal való személyes kapcsolattartást sokak számára megnehezíti az aktuális járványhelyzet, aki teheti, annak érdemes kihasználnia a virtuális tér nyújtotta kommunikációs lehetőségeket. Egy friss kutatás szerint csökkentheti a magányt, ha hetente több alkalommal legalább tíz percig beszélgetünk valakivel telefonon. Ez lehet akár small talk is, a lényeg, hogy nyissunk mások felé. Ugyanezt megtehetjük online is: a cseteléssel részben pótolhatjuk az elmaradt találkozók miatt kieső ingereket és információkat. És erről az ünnepek alatt sem kell lemondanunk.