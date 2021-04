Ezért indítsuk zenehallgatással a napot

A zenehallgatás egy tanulmány szerint csökkenti a szervezetben termelődő stresszhormon, a kortizol szintjét. Éppen ezért ideális napindító, főleg olyankor, ha tudjuk, hogy aznap valamilyen feszült helyzet vagy komolyabb megpróbáltatás vár ránk. Ha már a hormonoknál tartunk: a zenehallgatás serkentheti a dopamin termelődését, ami úgynevezett boldogsághormon, és stresszoldó, hangulatjavító és energizáló hatású. A kedvenc dalaink meghallgatása után egészen biztosan pozitívabb lendülettel fog indulni a napunk.

A memóriánkat is javítja

A zene segít a memória aktiválásában is, javítja a kognitív funkciókat és segít az emlékek előhívásában, így hosszú távon a memóriánkra is serkentő hatással van. Ami pedig talán még jobban hangzik - különösen manapság - az az, hogy zenehallgatással az immunrendszerünkön is erősíthetünk. A dallamok hatására a testben több antitest termelődhet, így ellenállóbbak leszünk a vírusokkal, kórokozókkal szemben, és a szervezetünk hatékonyabban veszi fel a harcot a betegségekkel szemben.

Napindításkor érdemes kifejezetten a ritmusos, pörgős, jókedvet árasztó számokat választani. Fotó: Getty Images

Egy tanulmány szerint az, hogy milyen hangokra ébredünk, illetve milyen hangokat hallunk először ébredés után, hatással lehet a kedvünkre és a hangulatunkra. Ha valami kellemes melódia szólal meg, akkor kevésbé leszünk nyomottak, gyorsabban felébredünk és hamarabb leszünk éberek és kerülünk lendületbe. Egy óracsörgésnek vagy telefonpittyegésnek nem feltétlenül van ilyen hatása.

Ha napunkat zenével kezdjük, akkor a munkában is jobban fogunk teljesíteni, mivel a zenehallgatás fokozza a kreativitást, és különösen igaz ez a vidám dallamokra. Éppen ezért napindításkor érdemes kifejezetten a ritmusos, pörgős, jókedvet árasztó számokat választani a lejátszási listánkról. A lassú, melankolikus, szomorú számok hallgatásának nem reggelente van itt az ideje, mert könnyen lehet, hogy az egész napunkra és az egész napi hangulatunkra és teljesítményünkre rányomják majd a bélyegüket.