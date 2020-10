Ezért fontos öt perc jókedv

Ki ne próbálta volna már rábeszélni a szüleit, vagy akár saját magát, hogy milyen jót tenne néhány perc énidő? Viszont akik egész életükben másokra figyeltek, másokról gondoskodtak, azok nem fogják tudni, hogyan figyeljenek lelkifurdalás nélkül saját magukra - és ennek köszönhetően hogyan javítsanak a hangulatukon. Erre adunk most néhány konkrét tippet.

5-4-3-2-1

A New York Post által megkérdezett pszichológus, Dr. Kendra Kubala szerint nem kell feltétlenül meditációs applikációkat letöltenünk, ha nem szeretnénk. Elég, ha megpróbálunk tudatosabban jelen lenni az életünkben. Ebben segíthetnek az úgynevezett grounding-technikák is, amelyeket a szorongás és a PTSD enyhítésére is alkalmaznak.

Ilyen például az 5-4-3-2-1 gyakorlat, melynek lényege a következő: nevezzünk meg öt dolgot, amit látunk, négy dolgot, amit meg tudunk érinteni, három dolgot, amit hallunk, két dolgot, aminek érezzük az illatát és egy dolgot, amit megkóstolhatunk, vagy érezzük az ízét. Ez a gyakorlat segíthet hatékonyabban fókuszálni, megszabadulni a negatív érzésektől.

Kell egy kis bolondozás

Azt sokan tudjuk, hogy a nevetés egészséges, mégis van, hogy egy egész nap, vagy több is eltelik nélküle. Miért kellene ennek így lennie? Vegyünk elő egy vicces könyvet vagy egy jó sorozatot, és élvezzük, ahogy mosolyra húzódik a szánk. Innen pedig már csak egy lépés az önfeledt nevetés!

A másik azonnali jókedvforrás a zene. Tegyük be a kedvenc dalunkat CD-n, vagy keressük meg a YouTube-on, és ha kedvünk tartja, perdüljünk is táncra a nappaliban. Senki sem látja (legfeljebb a párunk vagy a gyerekeink), a lelkünkkel viszont csodát tehet. Nem mellékesen pedig egy kis tánc testmozgásnak sem utolsó.

A zenehallgatás is segíthet, hogy jobb kedvre derüljünk. Fotó: Getty Images

Egy másik mozgásforma, ami szintén jó kedvre deríthet, és az egészségünknek is jót tesz, nem más, mint a séta. A friss levegő és a természetes fény ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy testünkben több endorfin termelődjön - ettől nemcsak boldogabbnak fogjuk érezni magunkat, hanem energikusabbnak is. A napfény pedig a D-vitamin termelődését is segíti, ami jót tesz a csontoknak és az immunrendszernek is.

Írjunk képeslapot, vagy telefonáljunk

Váratlan levelet vagy képeslapot kapni csodás dolog, de legalább ilyen remek érzés valakinek szebbé tenni a napját azzal, hogy küldünk neki postán egy lapot, néhány sort, vagy pár régi fotót (azokra írt néhány soros régi történetekkel), amelyekről az illető eszünkbe jutott. Ha nem áll módunkban postai úton lapot küldeni, az interneten is megtehetjük.

De ha egyszerűbb, vegyük elő a telefonos noteszünket, és egyszerűen lepjünk meg valakit azzal, hogy felhívjuk. Ezzel nemcsak a mi napunk lesz szebb és vidámabb, hanem azé a baráté, családtagé is, akire váratlanul rácsörögtünk.