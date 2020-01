Ezért érzünk a szívünkben melegséget

A szakember, akivel a Hrpwr.hu készített interjút, elmondta: pusztán intellektuális érdeklődés vezette ahhoz, hogy a pozitív érzelmeket tanulmányozza, olyan volt ez számára, mint egy kirakós. "Még jóval a pozitív pszichológia megszületése előtt történt, belső indíttatásból, tehát valamilyen módon biztosan befolyásolt a családi hátterem" - emlékezett vissza a kezdetekre.

Az érzelmekben van a kulcs

Felhívta a figyelmet egy népszerű tévhitre is: leszögezte, hogy nem a gondolataink indítják be a pozitív változást, hanem az érzelmeink. "Ha megkérdezünk több száz embert, hogy hol érzik, amikor pozitív érzelmet élnek át, akkor a szívükre mutatnak. A pozitív érzelmeink rendszerint a nyitott testtartásban és a mellkasi régióban jelentkeznek, melegség formájában. Ilyenkor kiegyenesedünk, a vállunk és a karunk ellazul, a fejünket felszegjük, és lassabb iramot veszünk fel. Míg a negatív érzelmek a gyomor táján keletkeznek, és inkább összezsugorodunk tőlük. Észre kell vennünk mindezt."

Az érzelmeink indítják be a pozitív változást. Fotó: iStock

Arra a kérdésre, hogy hogyan töltődhetünk fel pozitív érzelmekkel, azt válaszolta, hogy készítsünk egy to do (azaz tennivalók) listát, de ne az aznapra betervezett feladatainkról, hanem arról, mit szeretnénk érezni. "Sokan úgy gondolják, hogy ha pozitívabban szeretnének élni, akkor új tevékenységeket kell beiktatniuk a napi teendőik közé. Pedig a változás nem feltétlen igényel több időt vagy pluszfeladatokat, inkább meglévő tetteink minőségén kell javítanunk: például azzal, hogy az interakcióink minőségén, mélységén javítunk. Valós időt és figyelmet szánunk a másikra, és tudatosan is kifejezzük a pozitív érzelmeinket" - mutatott rá Fredrickson.

Nem (csak) a géneken múlik

A szakember arról is beszélt, hogy bár a "kapott" génjeink valóban meghatározhatják, pozitív vagy negatív személyiséggé fejlődünk, hatásuk rendkívül elenyésző a döntéseinkhez, hozzáállásunkhoz képest. "A gének, hogy ennek a tartománynak melyik részén szeretnénk elhelyezkedni. Lehet, hogy sose válunk a legjobb vagy legboldogabb emberré a világon, de a tartományon belül önmagunk legjobb verziójává válhatunk" - magyarázta.