Ezért érdemes saját magunkat tenni az első helyre

Ha szeretnénk másokkal jót tenni, akkor először magunkhoz legyünk jók - nem véletlen, hogy vészhelyzetben a légiutas-kísérők először mindig a saját oxigénmaszkjukat teszik fel, és csak utána az utasokét. Ha kifogynak az oxigénből, másokon sem tudnak segíteni, és ez a hasonlat az élet számos más területén is megállja a helyét. Tracy Thomas klinikai pszichológus (és még számos más mentálhigiénés szakember) is állítja, hogy szeretteinkkel és más emberekkel akkor a legjobb a kapcsolatunk, ha fizikailag, mentálisan és érzelmileg mi magunk is jó állapotban vagyunk - írja a Brightside.

Magunkhoz is legyünk jók, ne csak másokhoz!

A pihenés nem jutalom, hanem létszükséglet

Ha teljesen ki vagyunk égve, és nagyfokú stressz alatt állunk, az az élet minden területén csökkenti a teljesítőképességünket, úgyhogy tudatosítsuk magunkban, hogy a pihenés nem jutalom, hanem létszükséglet. Egy üres üvegből semmit sem lehet tölteni - éppen ezért az alvásra, mozgásra és kikapcsolódásra mindig kell, hogy tudjunk időt szakítani. A túl sok stressz hatására a szervezetünkben megugorhat a kortizol nevű stresszhormon szintje, ami normál esetben egy kis extra energiát is adhat, a krónikusan magas kortizolszint viszont egészségügyi problémákhoz, hízáshoz, magas vérnyomáshoz és azimmunrendszergyengüléséhez vezet. Éppen ezért időt szánni magunkra, és törekedni az egészséges munka-magánélet egyensúlyra a legkevésbé sem önző dolog.

A mi idegességünk másokra is átragad

Ha gyakran vagyunk levertek, ingerlékenyek, szomorúak és kimerültek, akkor ez egészen biztosan hatással lesz a körülöttünk élőkre - párunkra, gyerekeinkre, szüleinkre, barátainkra és kollégáinkra. Kutatások igazolják, hogy a sokat stresszelő szülők gyerekeinek is magasabb a kortizolszintje az átlagosnál. Tehát saját egészségünk, mentális és fizikai jólétünk szeretteink egészsége, fizikai és mentális jóléte miatt is prioritás kell, hogy legyen.

Legyen "énidőnk"

Negatív érzéseinket ne nyomjuk el, merjünk dühösek, szomorúak lenni, mert a megélt érzésekkel könnyebb megbirkózni, az elnyomott érzések viszont mindenképpen plusz stresszt fognak okozni. Ha pedig úgy érezzük, hogy egy kis egyedüllétre van szükségünk, ahhoz is jogunk van. Partnerünkkel is beszéljünk erről nyíltan, és ha ő fordul hozzánk hasonló kéréssel, akkor közösen dolgozzunk azon, hogy mindkét félnek lehessen egy kis "énideje". Ez kapcsolatunknak is egészen biztosan jót fog tenni.

A nemet mondás képessége

Tanuljunk meg nemet mondani, ha valamire nincs időnk vagy energiánk, vagy éppen nincs hozzá kedvünk. Ha tudunk nemet mondani, az azt jelenti, hogy tiszteljük annyira saját magunkat és a saját szükségleteinket, hogy azt tegyük, ami nekünk a legjobb, ahelyett, hogy folyamatosan mások szükségleteihez alkalmazkodnánk. Ezzel még senkit sem hagyunk cserben - fontos tudatosítani magunkban, hogy jóllétünk soha senkinek nem lesz olyan fontos, mint saját magunknak, éppen ezért a legtöbbet tenni is saját magunk tudunk érte.